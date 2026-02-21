5 pustinja koje morate da posjetite jednom u životu: Ove suve dijelove planete zovu lijekom za preopterećen um

Ove pustinje obećavaju tišinu, samoću i ogoljenu ljepotu, ali svaka ima potpuno drugačiji karakter.

Izvor: muratart/PositiveTravelArt/Arif Alakbar/Prystai/imageBROKER.com/Shutterstock

Pogled na otvoreno prostranstvo koje se proteže u nedogled djeluje kao lijek za preopterećen um. Obećava tišinu, samoću i surovu, minimalističku ljepotu.

Sa raznolikim terenima i reljefima, kao i temperaturama koje variraju od paklenih vrućina do ledenog minusa, svjetske pustinjeimaju upečatljivo različite ličnosti. Uporedite naš izbor i otkrijte koje prazno prostranstvo najbolje ispunjava vaše potrebe.

1. Sahara

Suva i gotovo pusta prostranstva, veličine skoro kao Kina, čine najveću toplu pustinju na svijetu pravim podsticajem za maštu. Postoje legende o izgubljenim civilizacijama, potopljenim gradovima i pijesku koji može da proguta čitave vojske. Uprkos temperaturama koje dostižu 50°C, ali i padaju ispod nule, domorodačka plemena veruju u duhove predaka.

Izvor: muratart/Shutterstock

Prostire se kroz 11 država, iako je granice teško jasno uočiti. Ova divljina šljunkovitih ravnica, slanih polja i suvih dolina pokriva oko 31 odsto afričkog kontinenta, isprepletana kamenitim visoravnima i talasastim dinama. Maroko je jedna od najsigurnijih i najpristupačnijih ulaznih tačaka, sa ponudom pešačkih tura, jahanja kamila i upoznavanja autentične kulture.

2. Atakama

Ovaj pejzaž dimnih vulkana je najbliže što će većina ljudi ikada prići Marsu. Sličnosti sa crvenom planetom navele su naučnike iz NASA da upravo ovde testiraju svoju opremu. Pustinja se prostire severnim dijelom Čilea i zahvata delove Perua, Bolivije i Argentine.

Izvor: PositiveTravelArt/Shutterstock

Zvjezdani sistemi i udaljene galaksije mogu da se posmatraju kroz teleskope vodećih opservatorija u ovom području, dok se duhovna povezanost sa nebom može doživeti usponom na andske vrhove, gde su pronađeni ostaci mumija starih 6.000 godina. Mali grad San Pedro polazna je tačka za brojne avanture.

3. Namib

Iznenađujuće mnogo života opstaje u najstarijoj pustinji na svijetu, koja se proteže gotovo 2.000 kilometara duž jugozapadne obale Afrike. Nastala pre 55 do 80 miliona godina, sa dinama visokim i do 300 metara, pruža utočište smeđim hijenama i neobičnim biljkama velvičija, čiji koreni datiraju i do 2.000 godina unazad. Biljni i životinjski svijet opstaju zahvaljujući vlazi koju donose magle sa Atlantskog okeana, stvarajući jedinstven ekosistem kakav ne postoji nigdje drugde na planeti.

Izvor: Arif Alakbar/Shutterstock

Doživite ekstreme vožnjom terenskim vozilom duž Obale kostura u Namibiji ili kroz Nacionalni park Iona u Angoli. Uskladite vožnju sa plimom kako biste prolazili između peščanih litica i talasa, dok pelikani i kormorani nadleću obalu, a foke rone u more.

4. Antarktik

Izvor: imageBROKER.com/Shutterstock

Ne dajte da vas izgled zavara. Iako je prekriven sa 90 odsto svjetskog ledenog pokrivača, sedmi kontinent nosi titulu najveće pustinje na svijetu. Sa manje od 166 mm padavina godišnje, to je najvetrovitije i najsuvlje mesto na planeti. Većina posjetilaca istražuje poluostrvo bogato divljim životinjama kruzerima, ali oni sa dubljim džepom mogu da odu i dublje u unutrašnjost.

5. Vadi Rum

Tišina i samoća ove harizmatične, crvene doline na jugu Jordana vijekovima inspirišu pjesnike. Britanski arheolog, oficir i pisac T. E. Lawrence, koji je više puta boravio ovde tokom Arapskog ustanka početkom 20. veka, bio je očaran „prostranim, odjekujućim i božanskim“ pejzažima.

Izvor: Prystai/Shutterstock

Krvavo crvene pješčane litice, uski kanjoni i prirodni lukovi opisani u njegovim memoarima Seven Pillars of Wisdom i danas se mogu istraživati pješice, a najprijatniji meseci za posjetu su od oktobra do aprila.

Daleki potomci beduinskih nomada danas žive u ovoj dolini nalik Mesecu i vode kampove, vožnje terenskim vozilima i jahanje kamila. Doživljaj podignite na viši nivo spavanjem u staklenoj kupoli ili pod vedrim nebom, posmatrajući iste zvijezde koje su nekada vodile drevne karavane.

(MONDO)