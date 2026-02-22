5 najljepših destinacija u Evropi na proljeće: Rezervišite na vrijeme i ne propustite nestvarne prizore

Ove evropske destinacije posebno izgledaju tokom proljeća.

Izvor: iacomino FRiMAGES/Miroslav Posavec/Ana del Castillo/Neirfy/Dmitry Rukhlenko/Shutterstock

Proljeće je ono doba godine kada nam se budi želja za promenom - za novim ulicama, drugačijim mirisima, kafom na nekom trgu koji do juče nismo znali da postoji. Dani su duži, sunce je blago, a gradovi Evrope najzad skidaju zimski kaput.

Ako razmišljate o kratkom bijegu kroz odmor koji će vam napuniti energiju, ovo su mjesta koja u proljeće dobijaju posebno lice:

1. Amsterdam

Kada stigne april, ovaj grad izgleda kao razglednica u pokretu. Kanali se presijavaju na suncu, bicikli su svuda oko vas, a tulipani preuzimaju glavnu ulogu. Ne propustite čuveni park cvijeća Keukenhof, gdje su boje gotovo nestvarne. Ako se zadesite krajem aprila, doživećete i čuveni King's Day, dan kada se grad pretvara u ogromnu narandžastu proslavu na otvorenom.

2. Ljubljana

Mala, šarmantna i opuštena, Ljubljana je savršena za lagano istraživanje bez žurbe. U proljeće je posebno zelena, parkovi su puni ljudi, a reka Ljubljanica daje gradu romantičan ton. Kamene ulice, mostovi i prijatni kafići stvaraju atmosferu u kojoj je lako zaboraviti na svakodnevicu. Idealna je za vikend pun šetnji i dobre hrane.

3. Lisabon

Prije nego što ljetne vrućine preplave Portugal, proljeće je pravo vrijeme za istraživanje Lisabona. Prošetajte kvartom Belem, obiđite impresivnu Belemsku kulu i zastanite pored reke Težo dok brodovi polako prolaze. Grad tada diše punim plućima. U parkovima se čuje muzika, u vazduhu se meša miris mora i kafe, a večeri su stvorene za čašu vina i lagane razgovore.

4. Valensija

Grad koji spaja istoriju i futurizam posebno blista na proljećnom suncu. Šetnja do modernog kompleksa Ciudad de las Artes y las Ciencias pokazuje dvije strane istog grada. Tu su i pješčane plaže na kojima možete da uhvatite prve zrake toplog sunca, kao i katedrala koja, prema predanju, čuva Sveti gral. Valensija je savršen izbor za spoj kulture i opuštanja.

5. Amalfijska obala

Ako vam je more prva asocijacija na odmor, proljeće na Amalfijskoj obali je pun pogodak. Litice obrasle zelenilom, tirkizno more i šarene kuće koje se spuštaju ka vodi stvaraju prizor koji izgleda nestvarno. Posebno se izdvaja Positano, grad koji je najljepši kada ga posmatrate sa palube broda. Bez ljetnih gužvi, ovo je vreme kada obala pokazuje svu svoju eleganciju.

(MONDO)