Zbog čega je važno raditi dubinsko čišćenje kose: Lako se izvodi u kod kuće, a trebaju vam samo dva sastojka

Mješavina sode bikarbone i regeneratora za dubinsko čišćenje kose uklanja naslage proizvoda, vraća sjaj i volumen – evo kako se koristi i koliko često.

Izvor: Volodymyr Nik/Shutterstock

Soda bikarbona i regenerator uklanjaju naslage proizvoda sa kose.

Tretman vraća sjaj, mekoću i volumen već poslije prve upotrebe.

Preporučuje se najviše jednom mjesečno, uz oprez kod farbane kose.

U eri kada sve više žena preispituje sastav proizvoda koje svakodnevno koristi, jednostavni kućni trikovi ponovo dolaze u fokus – posebno kada obećavaju vidljive rezultate bez velikih troškova. Jedan od najnovijih beauty rituala koji je osvojio društvene mreže, ali i privukao pažnju frizera i stručnjaka za njegu kose, jeste mješavina sode bikarbone i regeneratora za dubinsko čišćenje vlasi.

Ova naizgled neobična kombinacija zapravo ima vrlo konkretan efekat: uklanja naslage proizvoda koje se vremenom talože na kosi i vraća joj prirodan sjaj, mekoću i volumen.

Zašto je kosi potrebno dubinsko čišćenje?

Bez obzira na to koliko redovno peremo kosu, na vlasištu i dlaci se svakodnevno zadržavaju ostaci:

proizvoda za stilizovanje (pjena, lak, gel)

silikona iz šampona i maski

ulja i seruma

kao i čestica iz zagađenog vazduha

Vremenom, ovaj sloj postaje nevidljiv, ali itekako primjetan – kosa gubi lakoću, djeluje slijepljeno, brzo se masti i ne reaguje na proizvode koje inače koristite. Klasičan šampon često nije dovoljan da ukloni ovakve naslage, zbog čega se preporučuje povremeno dubinsko pranje.

Kako djeluje kombinacija sode bikarbone i regeneratora?

Soda bikarbona poznata je po svojoj sposobnosti da razgrađuje nečistoće, ali zbog svoje alkalne pH vrednosti može biti pregruba ako se koristi samostalno. Upravo zato se kombinuje sa regeneratorom, piše Ona.

U ovoj mješavini:

fina zrnca sode djeluju kao blagi piling koji uklanja naslage

dok regenerator ima ulogu zaštite – omekšava vlas i sprečava isušivanje

Rezultat je balans između čišćenja i njege, koji omogućava da kosa ostane čista, ali ne i oštećena.

Soda bikarbona

Izvor: Shutterstock

Recept i način primjene

Da biste napravili ovaj tretman kod kuće, potrebno vam je:

Sastojci:

1 supena kašika sode bikarbone

2 supene kašike regeneratora koji inače koristite

Priprema:

Pomiješajte sastojke dok ne dobijete ujednačenu, kremastu pastu.

Primjena:

Operite kosu šamponom kao i obično. Na vlažnu kosu nanesite pripremljenu mješavinu. Nježno umasirajte u tjeme i dužinu kose. Ostavite da djeluje najviše 5 minuta. Temeljno isperite mlakom vodom.

Pranje kose

Izvor: Shutterstock

Koliko često koristiti ovaj tretman?

Iako daje vidljive rezultate već nakon prvog korišćenja, važno je naglasiti da ovaj ritual ne treba da zamijeni redovnu njegu kose. Prečesta upotreba može narušiti prirodnu ravnotežu vlasišta.

Optimalno je da se tretman radi:

jednom mjesečno

ili kada primijetite da vam je kosa teška, beživotna i zasićena proizvodima

Važna napomena za farbanu kosu

Ako farbate kosu, imajte na umu da ova mješavina može ubrzati ispiranje boje. Njena sposobnost uklanjanja naslaga odnosi se i na pigmente, pa je preporučljivo koristiti je rjeđe ili je u potpunosti izbjegavati neposredno nakon farbanja.

Za one koji žele da svojoj kosi vrate svježinu bez dodatnog opterećivanja budžeta, ovaj jednostavan kućni tretman može biti brz i efikasan način "resetovanja" vlasišta i ponovnog buđenja prirodnog sjaja kose.