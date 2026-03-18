Posjetite ih prije nego što ih preplave turisti: 5 očaravajućih evropskih jezera

Od smaragdnih alpskih voda do toplih jezera idealnih za kupanje, u Sloveniji, Austriji i sjevernoj Italiji nalaze se prirodni biseri koji su savršeni za vikend putovanje.

Kada se govori o izletima do jezera u ovom dijelu Evrope, većina ljudi odmah pomisli na Bled.

Neki će dodati i Bohinj, dok će drugi pomenuti i Balaton. Ipak, to su već dobro poznate destinacije na koje svake godine dolazi veliki broj turista.

Ukoliko želite malo mirnije okruženje i prirodu bez velikih gužvi, postoje i druga jezera u regionu, u Sloveniji, Austriji i sjevernoj Italiji, do kojih se može stići za nekoliko sati vožnje ili uz kratko putovanje.

Ovo je pet takvih mesta koja vredi posetiti pre nego što postanu jednako popularna kao njihovi poznatiji "rođaci".

Veisens (Austrija)

Ovo jezero u austrijskoj pokrajini Koruška nalazi se na oko 930 metara nadmorske visine i poznato je po smaragdno zelenoj vodi. Okružuju ga brojne pešačke i biciklističke staze, pa ga je moguće obići za nekoliko sati lagane šetnje.

Posjetioci mogu da uživaju i u vožnji brodom, iznajmljivanju SUP dasaka, a tokom leta mnogi se kupaju u jezeru. Zbog dobre infrastrukture i sadržaja za djecu, ovo je odlična destinacija za porodični izlet.

Laghi di Fusine (Italija)

Na samoj tromeđi Italije, Austrije i Slovenije, nedaleko od grada Tarvizija, nalaze se dva mala ledenjačka jezera, gornje i donje Lagi di Fusine. Okružena planinama i šumom, ova jezera djeluju gotovo nestvarno.

Ulazak automobilom naplaćuje se oko 5 evra, a parking se nalazi odmah pored jezera. Krug oko donjeg jezera može se obići za oko pola sata lagane šetnje. U blizini se nalazi i nekoliko restorana, a Tarvizijo je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.

Jasna (Slovenija)

Jezero Jasna nalazi se odmah pored Kranjske Gore, jednog od najpoznatijih slovenačkih planinskih i skijaških centara. Zapravo se sastoji od dva povezana vještačka jezera sa prelepim pogledom na Julijske Alpe.

Oko jezera vodi uređena staza za šetnju i vožnju bicikla, a mjesto je veoma popularno za fotografisanje zbog tirkizne boje vode i planinskog pejzaža. Ako planirate put ka Austriji ili Italiji, Jasna je idealna stanica za predah.

Lago del Predil (Italija)

Poznato i kao Rabeljsko jezero, nalazi se na visini od skoro 1000 metara i udaljeno je oko deset kilometara od Tarvizija.

Boja vode često se menja u zavisnosti od svjetlosti, a površina jezera poput ogledala reflektuje okolne planinske vrhove. Voda je prilično hladna, pa se mnogi odlučuju za aktivnosti poput SUP-a ili vožnje kanuom, dok drugi jednostavno uživaju u šetnji i odmoru uz obalu.

Preseger Se (Austrija)

Jezero Preseger Se, takođe u Koruškoj, tokom leta postaje pravi raj za kupanje.

Temperatura vode može dostići i 26-27 stepeni, što ga čini jednim od toplijih alpskih jezera.

Posjetiocima su na raspolaganju sportski tereni, pedaline, čamci i uređene plaže, pa je idealno za cjelodnevni boravak pored vode.

Posebno je pogodno za porodice sa decom koje žele opušten dan na jezeru bez dužih planinskih šetnji.

Kako EU štiti svoja jezera? Mnogobrojna jezera širom Evrope nalaze se pod posebnim režimima zaštite kako bi se očuvali njihovi ekosistemi, kvalitet vode i prirodni pejzaži. Veliki broj njih deo je mreže Natura 2000, najveće evropske mreže zaštićenih prirodnih područja, koja obuhvata hiljade staništa važnih za očuvanje biodiverziteta. Pored toga, mnoga jezera imaju status nacionalnih parkova ili rezervata prirode, a neka su zaštićena i kroz međunarodnu Ramsarsku konvenciju, koja štiti vlažna staništa od globalnog značaja. Zahvaljujući tim merama, u brojnim evropskim jezerima strogo se kontrolišu gradnja, turizam i motorni saobraćaj na vodi, dok se posebna pažnja posvećuje očuvanju čistoće vode i prirodnog okruženja. Cilj ovakvih politika je da prirodne lepote ostanu dostupne posjetiocima, ali i sačuvane za buduće generacije.

Ukoliko se odlučite za bilo koje od ovih jezera, svakako su vam zagarantovani mir, fantastična priroda i destinacija koja ne vrvi od turista.

(M.A./EUpravo zato/punkuferdnevnik.hr)