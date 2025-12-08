Ramsko jezero: Bajkovito lice i tužna priča o 20 potopljenih sela (FOTO)

Ramsko jezero, jedno od najljepših u Evropi, danas oduševljava tirkiznom vodom i bajkovitim ostrvima, ali ispod njegove površine krije se zaboravljen svijet.

Izvor: Shutterstock/Xseon

Ramsko jezero često se naziva jednim od najljepših u Evropi, a mnogi ga smatraju pravim biserom Hercegovine. Dovoljan je samo jedan pogled sa vidikovca da postane jasno zbog čega.

Naime, tirkizna površina prošarana ostrvima i poluostrvcima, okružena planinama i gustim zelenilom, podsjeća na prizor iz bajke. Ipak, ova idila je zapravo vještačkog porijekla.

Riječ je o akumulacionom jezeru na reci Rami, jednom od najvažnijih pritoka Neretve. Nastalo je 1968. godine izgradnjom hidroelektrane, a u njegovoj dubini i danas se nalaze potopljeni ostaci sela i čitavog živog krajolika koji je nekada postojao u dolini.

Ostrva i poluostrva - zaštitni znak Ramskog jezera

Jezero je duboko do 95 metara, a nivo vode može da varira i do 55 metara.

Prostire se oko 12 kilometara u dužinu i zauzima približno 1.500 hektara površine. Iako je okruženo moćnim planinama, Radušom, Makljenom, Ljubušom i Vranom, njegov najprepoznatljiviji detalj su ostrva i poluostrva.

Posebno se izdvaja poluostrvo Šćit, karakterističnog oblika koji podsjeća na gitaru. Na njemu se nalaze franjevački samostan iz 1875. godine, Etnografski muzej i galerija, koji zajedno čuvaju priču o istoriji i kulturi ovog kraja.

Raj za planinare, bicikliste i sve ljubitelje prirode

Ramsko jezero

Izvor: Shutterstock/Ingrid Vertessen

Zbog bogate ponude aktivnosti, Ramsko jezero je idealno mjesto za višednevni odmor. Biciklisti mogu da uživaju u brojnim stazama, a najatraktivnija je ona koja prati obalu jezera i duga je 34 kilometra.

Planinari posebno vole uspon na vrh Idovac na Raduši, visok 1.965 metara. A najpoznatiji vidikovac, Umna glava, pruža vjerovatno najljepši panoramski pogled na cijeli prijedio.

Ljeto donosi kupanje, zima led - jezero živi tokom cijele godine

Ramsko jezero je privlačno u svim godišnjim dobima, ali tokom ljeta postaje jedno od omiljenih mjesta za kupanje.

Najposjećenije plaže su Ploča, Podbor, Šćit i Jaklići. Jezero je takođe poznato među ribolovcima, a posjetioci mogu uživati i u vožnji čamcem. Tokom zime, pojedini dijelovi znaju da se zaleđuju, dajući pejzažu potpuno drugačiji izgled. Zbog idealnih uslova, na jezeru često treniraju i veslačke reprezentacije.

Ramsko jezero

Izvor: Shutterstock/Xseon

U blizini se nalazi i Nacionalni park Blidinje, a lokalna gastronomija - domaće pite, jagnjetina i ovčetina, pastrva i sir, uz čuvenu ramsku šljivovicu, dodatno upotpunjuje doživljaj.

Mračna strana Ramskog jezera

Ramsko jezero krije i svoju tužnu stranu.

Kada nivo vode naglo opadne, iz dubine izronjavaju ostaci nekadašnjih kuća, temelja i starog groblja, podsjetnik na dvadeset sela koja su potopljena prilikom izgradnje hidroelektrane.

Tada se ukazuje "ramska Atlantida", kako je nazivaju mještani.

Prema ranijim istraživanjima, oko 1.700 ljudi moralo je da napusti svoje domove, a pod vodom je završilo oko 1.150 objekata. Danas, povremeno, ostaci tog života ponovo postaju vidljivi, kao senka jedne davno izgubljene doline.

(Mondo/putnikofer.hr)