Zavirite u najveće podzemno jezero u Evropi: Ovdje je nekada bio rudnik, a nacisti su imali tajnu fabriku

Kratko vožnjomm po jezeru Seegrotte može se vidjeti i gusarski brod koji je korišćen tokom snimanja filma "Tri musketara" 1993. godine.

Izvor: ImpressionMall / Shutterstock.com

Nekoliko kilometara južno od Beča, u Bečkoj šumi, nalazi se najveće podzemno jezero u Evropi. U mirnoj ulici Hinterbrula, možete pronaći ulaz u podzemni svijet gigantskih razmjera.

Zigrote (Seegrotte), najveće podzemno jezero u Evropi, nastalo je uslijed eksplozije koja se 1912. godine dogodila u nekadašnjem rudniku gipsa.

Donji dio rudnika, sastavljen od brojnih komora i tunela, nakon praska je potpuno potopljen i na taj način je stvoreno jezero ukupne površine 6.200 kvadratnih metara i dubine od 1,5 do 12 metara.

Do njega se stiže tunelom dužine 445 metara. Još od 1930. godine posjetioci se čamcima mogu voziti kroz ovo, zaista neobično mjesto. Na 60 metara pod zemljom izložen je i pozlaćeni čamac sa glavom zmaja, prenijela je Anadolija.

Na ulazu se nalazi i spomen-ploča petorici turista koji su 2004. godine izgubili život u prevrtanju broda. Nakon tragedije, turistima je zabranjeno stajanje tokom vožnje.

Od rudnika do najvećeg podzemnog jezera

Pećine Zigrote su prvobitno bile rudnik gipsa koji je radio od 1840-ih do 1912. godine. Velike dvorane, sa impresivnim stalaktitima i stalagmitima, pružaju uvid u istoriju rudarstva u ovom regionu.

Tokom miniranja 1912. godine, rudari su probili prirodni rezervoar vode, pa je 20 miliona litara vode potopilo rudnik.

Izvor: Photo Nature Travel / Shutterstock.com

Bio je to kraj rudarenja i rođenje Zigrotea. Jezero se formiralo na donjem nivou, a na gornjem je ostalo samo malo plavo jezerce.

Više od pet minuta je potrebno da se pređe 400 metara dugačak tunel, prateći staru rudarsku železničku prugu. Potom se nailazi na Rastkamer, odnosno prostorija u kojoj su rudari odmarali i objedovali. To je najtoplija galerija u kompleksu - 12 stepeni - dok je u svim ostalim dvoranama temperatura tokom cele godine 9 stepeni.

Dalje niz ulazni tunel, posetioci prolaze pored štale za konje. Ove životinje su pokretale dizalicu i izvlačile kolica sa teretom. Radili su ovdje i do 20 godina i s vremenom su osljepljivali zbog mraka. Samo nekoliko koraka dalje, stiže se do malog plavog jezera, koje izgleda bajkovito pod specijalnim osvjetljenjem.

Prelazeći stepenice koje vode do velikog jezera, koje se nalazi 14 metara dublje, vidi se galerija sa kapelom. Rudari su je sagradili 1862. godine i posvetili je svojoj zaštitnici, svetoj Barbari. Tu se povremeno održavaju svečanosti u čast zaštitnice rudara, na kojima učestvuju predstavnici crkve i veliki horovi. Kardinal Beča i dečački hor Bečke šume jednom prilikom su održali misu na 45 metara ispod zemlje, kojoj je prisustvovalo 3.000 ljudi. Tada su kapela svete Barbare i dvorana Fridrih bile osvetljene isključivo svijećama.

Najveće podzemno jezero u Evropi se nalazi oko 60 metara ispod površine.

Proizvodnja aviona

Početkom tridesetih godina prošlog vijeka, Zigrote je poslovao kao rudnik-muzej.

Međutim, tokom Drugog svjetskog rata, opsežni tuneli služili su kao jedno od najvećih tajnih postrojenja za proizvodnju aviona njemačkog Vermahta.

U gornjim dijelovima pećinskog sistema je 1943. izgrađena fabrika, ogranak koncentracionog logora Mauthauzena. Nacisti su zauzeli rudnik, ispumpali svih 20 miliona litara vode i formirali podzemnu fabriku za proizvodnju aviona. Rudnik se grijao toplim vazduhom. Oko 2.000 radnika, među kojima su bili i logoraši, sastavljali desetine trupova mlaznog lovca Heinkel HE162. Kodni naziv operacije bio je "Languste" (rak).

Nacisti su u bivšem rudniku gradili avione

Izvor: Photo Nature Travel / Shutterstock.com

Tamo se i danas mogu vidjeti originalni zarđali trupovi aviona, nekoliko šljemova njemačke vojske i alatki, kao i maketa aviona "heinkel". Avioni su u potpunosti sastavljani u blizini današnjeg međunarodnog aerodroma u Beču.

Fabrika je bombardovana 1944. godine, ali pod zemljom nije bilo većih oštećenja. Njemačka vojska je 1945. srušila i digla u vazduh fabrička postrojenja.

Nakon rata, voda je ponovo napunila rudnik. Danas operateri svakodnevno moraju da ispumpavaju vodu kako bi nivo ostao bezbjedan - na oko 1,20 metara.

Izvor: Shutterstock

Turisti tokom obilaska mogu da dođu do obale jezera gdje će se uvjeriti da brojne podzemne odaje čine svojevrsni lavirint, a mogu se provozati čamcem zajedno sa vodičem.

Jezero danas ima sedam izvora, koji svakodnevno donesu oko 60.000 litara vode, ali nema prirodni način odlivanja.

Može se vidjeti i gusarski brod koji je korišćen tokom snimanja filma "Tri musketara" 1993. godine.

(EUpravo zato/Anadolija/Vienna Unwrapped)