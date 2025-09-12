logo
Od ribolova do istorijskih priča: Bilećko jezero kao turistički adut

Autor Dušan Volaš
0

Bilećko jezero, nekropola stećaka nedaleko od njega, kao i crkva posvećena Svetom arhangelu Mihailu u Trnovom Dolu gdje se, prema predanju, pričestila vojska vojvode Vlatka Vukovića pred odlazak u Kosovski boj, neki su od turističkih aduta opštine Bileća.

Bilećko jezero kao turistički adut Izvor: Srna/Milena Koprivica

Nekropola stećaka na platou kod Bilećkog jezera tu je smještena kada su izvučeni iz doline Trebišnjice nakon njenog potapanja i nastanka ovog vještačkog jezera.

"Ta nekropola stećaka je istorijski veoma značajna i svjedoči o tome koliko je dug život bio na ovom području", rekla je Srni direktor bilećke Turističke organizacije Tamara Tabaković.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

U srcu Bilećkog jezera nalazi se i malo ostrvo na kojem je smještena crkva posvećena Svetom proroku Iliji, koju na Ilindan, prevozeći se čamcima, posjeti mnoštvo ljudi.

"Moguće je iznajmiti čamac i posjetiti ostrvo i crkvu, kao i branu `Grančarevo` na Bilećkom jezeru", istakla je Tabakovićeva.

Na Bilećkom jezeru postoji plaža Čepelica, koju Bilećani i turisti rado posjećuju u vrijeme vrućih ljetnih dana.

"Razvijen je, iako nedovoljno, ribolov i zastupljene su razne ribolovačke ture", navela je Tabakovićeva i podsjetila da se organizuju i somovijade, takmičenja u ulovu najvećeg soma.

Ona je navela da Bilećko jezero predstavlja najveći neiskorišten turistički potencijal opštine.

CRKVA LAZARICA I MANASTIR DOBRIĆEVO

Govoreći o kulturnoj baštini, ona je napomenula da su značajni i crkva Lazarica u Bileći i manastir Dobrićevo u selu Orah, koji je premješten iz doline Trebišnjice nakon nastanka Bilećkog jezera.

"Saborni hram Svetog Save u Bileći, koji je obnovljen i lijepo uređen u posljednje vrijeme, takođe je privlačan za turiste", dodala je Tabakovićeva.

Izvor: Turistička organizacija Bileća

Ona je podsjetila da je Bileća smještena na raskrsnici puteva koji vode ka moru, uz veoma prijatnu klimu, navodeći da na području ove opštine ima šta da se vidi, samo što turistički potencijal nije dovoljno iskorišten, iako se radi na tome.

Prema njenim riječima, gastro-turizam je u razvoju posebno u restoranima uz obalu Bilećkog jezera, ali i u ostalim dijelovima opštine.

Turistička organizacija Bileće, istakla je, radi i na registraciji smještajnih objekata i svakim danom ima sve više apartmana za izdavanje, iako tačne brojke o godišnjoj posjeti turista još nisu utvrđene.

Srna/Mondo

