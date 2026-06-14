Zašto svi stavljaju sodu bikarbonu u zamrzivač? Vidjećete rezultate za samo nekoliko dana

Dovoljno je da sipate od 50 do 100 g sode bikarbone u malu posudu i stavite je u zamrzivač.

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Soda bikarbona, poznata po bezbrojnim primjenama u kuhinji i tokom čišćenja, krije još jedno, manje očigledno lice. Sve više ljudi je stavlja direktno u zamrzivač, mjesto gdje problem neprijatnih mirisa može da upropasti čak i najveći kulinarski trud.

Ovaj jednostavan trik, koji je godinama bio zanemaren, pokazuje se kao iznenađujuće efikasan. U zamrzivaču soda upija mirise mesa, ribe, voća i povrća, štiteći namirnice od međusobnog mješanja mirisa i gubitka kvaliteta.

Kako da koristite sodu u zamrzivaču?

Soda bikarbona ne samo da maskira, već efikasno upija i neutrališe neželjene mirise. Zahvaljujući tome, vazduh u zamrzivaču postaje primjetno svježiji.

Sipajte 50 do 100 g sode bikarbone u malu posudu i stavite je u zamrzivač. Najbolji efekat ćete postići ako posudu prekrijete gazom ili poklopcem sa rupicama, kako bi se omogućio slobodan protok vazduha. Da bi soda zadržala svoju efikasnost, potrebno je da je zamijenite svaki mesec ili dva.

(MONDO)