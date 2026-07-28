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Kako skinuti žute fleke sa bijele majice: Jedno sredstvo uklanja čak i stare, tvrdokorne mrlje

Kako skinuti žute fleke sa bijele majice: Jedno sredstvo uklanja čak i stare, tvrdokorne mrlje

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Uz nekoliko trikova možete da produžite vijek trajanja omiljenoj beloj majici.

Kako skinuti žute fleke sa bijele majice Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Žute fleke najčešće nastaju zbog reakcije sastojaka antiperspiranta i znoja, a ne zbog prljavštine.
  • Redovno pranje, prethodni tretman fleka i odgovarajući deterdžent mogu spriječiti njihovo taloženje.
  • Postoji rješenje čak i za stare i tvrdokorne fleke.

Iako mnogi misle da su žute fleke na bijeloj odjeći posljedica znojenja, pravi uzrok je uglavnom hemijska reakcija. Aluminijum iz većine antiperspiranata u kombinaciji sa proteinima iz znoja stvara naslage koje se vremenom uvlače u vlakna tkanine i ostavljaju ružne žute fleke na vašoj omiljenoj bijeloj majici.

Kako ukloniti žute fleke sa bele majice

Što duže fleke ostanu na odjeći, teže ih je ukloniti. Belu majicu najbolje je oprati najkasnije nekoliko sati nakon nošenja, a prije ubacivanja u mašinu problematična mjesta možete da tretirate sredstvom za uklanjanje fleka ili tečnim deterdžentom.

Pazite sa čime perete bijele majice

Čak i odjeća koja ne pušta boju može vremenom da utiče na izgled bijele garderobe. Posebno budite oprezni sa novim komadima jarkih boja, poput crvene, plave ili crne odjeće. Za uklanjanje fleka od znoja mogu pomoći deterdženti sa aktivnim kiseonikom, kao i pranje na temperaturi koju tkanina dozvoljava.

Izvor: Shutterstock

Izbjeljivač na bazi kiseonika za tvrdokorne fleke

Jedno od najefikasnijih rješenja za vraćanje bjeline jeste izbjeljivač na bazi kiseonika. Za razliku od klasičnog izbeljivača na bazi hlora, on je nežniji prema vlaknima i može se koristiti za odjeću koja ima detalje u drugim bojama, prenosi magazin Srećne. Kod starih fleka majicu možete potopiti u toplu vodu sa rastvorom prema uputstvu proizvođača i ostaviti nekoliko sati ili preko noći.

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Tagovi

pranje veša savjeti fleka

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