Provjereni trikovi da vratite bjelinu posivjelom vešu: I žute fleke će konačno nestati

Blistavo bijeli veš nije rezultat jednog čudesnog sredstva, već pravilne i redovne njege.

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Bijeli veš perite odvojeno, a peškire, posteljinu i čarape po potrebi na višim temperaturama kako bi zadržali bjelinu.

Postoje i saveznici iz kuhinje i prirode koji vam mogu pomoći u uklanjanju žutila i sivila na bijelom vešu.

Redovno pranje uklanja masnoće, znoj i ostatke deterdženta koji vremenom čine da bijeli tekstil izgleda istrošeno.

Ništa ne izgleda čistije i elegantnije od snježno bijelih peškira, posteljine ili omiljene bijele košulje. Međutim, vremenom čak i najkvalitetnije tkanine počinju da žute ili dobijaju sivkastu nijansu. Dobra vijest je da ne morate odmah da ih otpisujete niti da posežete za agresivnim izbjeljivačima. Uz nekoliko jednostavnih trikova, bijeli veš može ponovo da izgleda gotovo kao da je nov.

Koliko često treba prati bijeli veš?

Odjeću koja je u direktnom kontaktu sa kožom najbolje je prati nakon svakog nošenja jer znoj i prirodna ulja kože ubrzavaju pojavu žutila. Bijela posteljina se u idealnim uslovima pere jednom nedjeljno, dok se peškiri mogu prati češće i po ličnoj potrebi na višim temperaturama kako bi se uklonile bakterije i nečistoće. Ako imate mogućnost, sušite ih na suncu koje prirodno posvjetljuje tkaninu.

Šta treba da znate prije primjene trikova za izbjeljivanje veša

Prije svake metode provjerite etiketu na garderobi ili posteljini. Nisu svi materijali otporni na visoke temperature ili jaka sredstva za izbjeljivanje, pa je važno pridržavati se preporuka proizvođača. Ako postoje fleke, prvo ih tretirajte tečnim deterdžentom ili sredstvom za uklanjanje mrlja. Nemojte sušiti tkaninu dok mrlja potpuno ne nestane, jer toplota može trajno da je učvrsti.

12 efikasnih trikova da vratite bjelinu posivjelom i požutjelom vešu

1. Sirće

Dodajte četvrtinu do jedne cijele šolje (u zavisnosti od veličine bubnja i količine veša) bijelog alkoholnog sirćeta u ciklus pranja. Ono razgrađuje naslage deterdženta i minerala, uklanja neprijatne mirise i omekšava tkaninu.

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2. Limunov sok

Limunska kiselina prirodno posvjetljuje tkaninu. Sok utrljajte na požutjele dijelove i ostavite da djeluje od 15 minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od intenziteta žutila.

3. Koristite kvalitetan deterdžent

Birajte deterdžente sa enzimima i formulom za uklanjanje mrlja. Proizvodi sa oznakom "Oxi" sadrže kiseonične sastojke koji efikasno uklanjaju sivilo i vraćaju bjelinu.

4. Perite bijeli veš odvojeno

Čak i svijetla garderoba može da ispušta boju tokom pranja. Zato bijelo uvijek perite zasebno kako biste spriječili postepeno tamnjenje tkanine.

5. Dodajte sodu bikarbonu

Šoljica sode bikarbone u mašini može pomoći u uklanjanju nečistoća, neprijatnih mirisa i sivila, a pritom omekšava vodu.

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6. Koristite toplu ili vruću vodu

Za svakodnevnu bijelu odjeću dovoljna je topla voda, dok peškiri, posteljina i čarape uglavnom mogu da podnesu pranje na višim temperaturama, što omogućava temeljnije čišćenje.

7. Sušite veš na suncu

Sunčevi UV zraci prirodno izbjeljuju tkaninu i doprinose svježijem izgledu bijelog veša. Ipak, ovu metodu izbjegavajte kod obojene garderobe jer može da izblijedi.

8. Fleke tretirajte odmah

Svježe mrlje se mnogo lakše uklanjaju nego stare. Nanesite tečni deterdžent direktno na fleku prije pranja i sačekajte nekoliko minuta da djeluje.

9. Pratite uputstva sa etikete

Nepravilna temperatura pranja ili neodgovarajući program mogu oštetiti vlakna i učiniti da bijela odjeća brže izgubi svježinu i bjelinu.

Etiketa na odeći

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10. Koristite izbjeljivač bez hlora

Izbjeljivači bez hlora, na bazi aktivnog kiseonika, efikasno uklanjaju mrlje i žutilo bez velikog rizika od oštećenja tkanine. Za razliku od hlornih izbjeljivača, nježniji su prema većini materijala.

11. Dodajte boraks

Pola šolje boraksa pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja, kamenca i neprijatnih mirisa, a istovremeno doprinosi vraćanju bjeline.

Odvojeno pranje, kvalitetan deterdžent, prirodni sastojci poput sirćeta i limuna, kao i povremeno korišćenje kiseoničnog izbjeljivača mogu značajno produžiti svjež i čist izgled vaše bijele garderobe i kućnog tekstila. Uz malo pažnje, omiljene bijele stvari mogu godinama zadržati svoju blistavu bjelinu.

(Lepa i srećna/Mondo)