Odakle dolaze žute fleke na jastucima? Nije stvar loše higijene, isprobajte trik sa sirćetom koji vraća bjelinu

Žute fleke na posteljini su jednostavno ostaci znoja i sebuma koje naše tijelo proizvodi tokom cijele noći.

Izvor: KRPD/Shutterstock

Jastuci se ljeti prljaju brže nego što se čini. Trebalo bi da ih perete najmanje dva ili tri puta godišnje, a tokom toplih mjeseci, poželjno je da to radite i češće. Odgovarajuća higijena omogućava uklanjanje neprijatnih mirisa, vraćanje mekoće i značajno produžava vijek trajanja jastuka.

Domaći trik za uklanjanje žutih fleka

Prilikom pranja jastuka, u pregradu za omekšivač sipajte sirće. Nakon ispiranja miris nestaje, a jastuk vraća svježinu, čak i onaj koji je izgledao kao da mu nema spasa.

Važno je da budete svjesni da što češće perete jastuke, to ćete lakše izbeći trajne mrlje. Takođe, pobrinite se da u spavaćoj sobi ne bude previše toplo, a za spavanje birajte odjeću od prirodnih materijala. To će pomoći u smanjenju znojenja.

Ključno je da izaberete odgovarajuću temperaturu pranja prema vrsti punjenja. U slučaju sintetičkih jastuka, optimalna temperatura je do 40 stepeni C. Viša može da dovede do deformacije i stvaranja grudvica. S druge strane, jastuci od perja i puha zahtijevaju još veću nježnost. Najbolje je da ih perete na 30-40 stepeni C, kako ne bi izgubili elastičnost i volumen.

Ostaci deterdženta mogu da izazovu iritaciju kože i neprijatan miris, zbog čega je dodatno ispiranje nakon svakog pranja neophodno. Takođe, dobro bi bilo da centrifugu podesite na najmanji broj obrtaja (400-600) kako se ne bi oštetilo punjenje.

Sušenje jastuka je ključ uspjeha

Pravilno sušenje jastuka je posljednja, ali izuzetno važna faza. Najbolje je da ih sušite položene na ravnom i provetrenom mjestu, dalje od direktnog sunca. Redovno protresanje i okretanje omogućava očuvanje volumena punjenja. Izuzetno je važno da se jastuk osuši i iznutra. Čak i mala količina vlage može da dovede do pojave neprijatnog mirisa ili buđi.

Prije pranja provjerite da li je navlaka oštećena. Manje pocijepane dijelove najbolje je da ušijete ili koristite specijalnu vreću za pranje. To je jednostavan način da se pobrinete za stanje jastuka i osigurate sebi miran san čak i tokom najvrelijih noći.

(MONDO)