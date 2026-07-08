Zašto se lovorov list stavlja u mašinu za veš? Stari trik naših baka ponovo je hit

Može li lovorov list da vrati boju izblijedjeloj odjeći? Saznajte kako se koristi ovaj prirodni trik za osvježavanje garderobe i šta savjetuju stručnjaci.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Lovorov list i soda bikarbona ponovo su popularan trik za osvježavanje odjeće.

Ne postoje naučni dokazi da vraćaju boju tkaninama, ali mnogi tvrde da garderoba izgleda svježije.

Kod osjetljivih materijala preporučuje se prethodno testiranje na manjem dijelu tkanine.

Vremenom čak i najkvalitetnija odjeća može da izgubi intenzitet boje, bez obzira na to što koristite deterdžente namijenjene očuvanju tkanina. Zbog toga sve više ljudi traži prirodne načine za osvježavanje garderobe, bez skupih preparata i agresivnih hemikalija.

Jedan od trikova koji je posljednjih mjeseci ponovo postao popularan uključuje lovorov list – sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji, ali ga rijetko povezuju sa održavanjem odjeće.

Može li lovorov list da osvježi izblijedjelu odjeću?

Pristalice ove metode tvrde da lovorov list, u kombinaciji sa sodom bikarbonom, može da pomogne da odjeća izgleda svježije, zadrži intenzivniji izgled boja i da se lakše uklone neprijatni mirisi iz tkanine.

Iako ne postoje pouzdana naučna istraživanja koja potvrđuju da lovorov list vraća pigment tkaninama, ovaj trik se godinama koristi kao tradicionalna metoda za osvježavanje garderobe. Mnogi navode da odjeća nakon tretmana djeluje čistije, prijatnije miriše i zadržava svježinu duže vrijeme.

Kako se koristi lovorov list za pranje odjeće?

Postoje dva načina primene ovog kućnog trika.

1. Potapanje odjeće u rastvor

Prokuvajte oko 10 listova lovora zajedno sa 3 do 4 kašike sode bikarbone.

Kada se rastvor ohladi, potopite odjeću i ostavite je da odstoji nekoliko sati. Nakon toga operite je u veš mašini na uobičajen način.

2. Lovor direktno u veš-mašinu

Još jednostavnija varijanta podrazumijeva da lovorov list i sodu bikarbonu stavite u malu platnenu kesicu, koju ćete ubaciti u bubanj veš-mašine zajedno sa garderobom.

Na taj način sastojci djeluju tokom samog ciklusa pranja.

Lovorov list

Izvor: Shutterstock

Da li je ovaj trik bezbjedan za sve materijale?

Stručnjaci za održavanje tekstila savjetuju oprez kada su u pitanju kućni trikovi za pranje veša.

Njihova efikasnost može da zavisi od vrste tkanine, kvaliteta materijala i stepena izblijedelosti odjeće.

Kod osjetljivih materijala ili veoma intenzivno obojenih tkanina preporučuje se da najprije isprobate postupak na manjem, manje vidljivom dijelu odjeće kako biste provjerili reakciju materijala.

Iako nema garancije da će lovorov list vratiti prvobitnu boju izblijedjeloj garderobi, mnogi ga koriste kao prirodan način za osvježavanje odjeće i uklanjanje neprijatnih mirisa, bez upotrebe agresivnih hemikalija.