Veš se suši za 2 sata i bez sunca: Ova 3 trika mijenjaju sve, a rijetko ko ih zna

Veš može da se osuši za samo 2 sata i po oblačnom vremenu – otkrijte 3 jednostavna trika koji ubrzavaju sušenje na terasi.

Način kačenja veša važniji je od vremena napolju.

Razmak i pravilan raspored ubrzavaju sušenje i sprečavaju mirise.

Strujanje vazduha je ključ brzog sušenja, čak i bez sunca.

Da se veš osuši na terasi za samo dva sata nije rezervisano isključivo za sunčane dane, već je rezultat provjerene tehnike koja funkcioniše i kada je vrijeme oblačno. Problem nije u vlažnosti vazduha, već u načinu na koji kačite veš. Tri jednostavna koraka prave veliku razliku, a jedan od njih rijetko ko koristi. Upravo taj korak može prepoloviti vrijeme sušenja, bez obzira na spoljašnju temperaturu.

Zašto se veš sporo suši napolju

Brzo sušenje veša zavisi od pravilnog rasporeda. Proljećni vazduh često sadrži više vlage, posebno ujutru i uveče. Ako veš okačite na pogrešan način, pamuk će upijati vlagu iz okoline umjesto da je otpušta. Zbog toga se često dešava da peškiri ostanu vlažni čak i nakon cijelog dana provedenog napolju.

Prvi trik koji mijenja sve

Prvi važan korak menja pristup. Komade treba kačiti po dužini tkanine, jer tada vazduh lakše prolazi kroz vlakna i brže izvlači vlagu. Kada se, na primjer, čaršav presavije po širini, unutrašnji slojevi ostaju mokri znatno duže.

Drugi trik: razmak između komada

Drugi korak odnosi se na razmak između komada. Kada su majice zbijene jedna uz drugu, vlaga ostaje zarobljena između njih, što može dovesti do neprijatnog mirisa, čak i ako je korišćen omekšivač.

Pravilo je jednostavno: između svakog komada treba ostaviti dovoljno prostora da vazduh može slobodno da cirkuliše.

Treći trik koji ubrzava sušenje

Razmak između komada veša treba da bude pažljivo prilagođen. Između lakših stvari poput majica i donjeg veša ostavite najmanje deset centimetara prostora. Kod težih komada kao što su peškiri, farmerke i jorganske navlake razmak treba da bude duplo veći. Takve stvari je najbolje kačiti na krajeve žice, gdje vazduh najlakše struji. Rukave nemojte prebacivati preko susjednih majica jer to usporava sušenje, piše Najžena.

Šta je zapravo ključno za brzo sušenje

Ovakav način raspoređivanja omogućava da se veš osuši na terasi čak i kada vlažnost vazduha dostigne sedamdeset procenata. U tom slučaju ključnu ulogu ima strujanje vazduha, a ne sunčeva toplota.