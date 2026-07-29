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Proglašen najbolji parfem svih vremena: Godinama ne izlazi iz mode, satima miriše na koži i momentalno zavodi

Proglašen najbolji parfem svih vremena: Godinama ne izlazi iz mode, satima miriše na koži i momentalno zavodi

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Spoj toplih, slatkih i cvjetnih nota mnogi smatraju vanvremenskim izborom koji ostavlja snažan i elegantan utisak.

Najbolji parfem svih vremena Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Kultni magazin Marie Claire proglasio je jedan legendarni parfem najboljim ženskim mirisom svih vremena.
  • Kombinacija crne kafe, cvijeta narandže, pačulija, kedrovine i vanile donosi dugotrajan i prepoznatljiv miris.
  • Stručnjaci savjetuju da se parfem nanosi na pulsne tačke i ne utrljava kako bi što duže trajao.

Ljubiteljke parfema širom svijeta svake godine tragaju za novim mirisima, ali samo mali broj njih uspe da postane pravi klasik. Jedan parfem već godinama odoleva prolaznim trendovima, a sada je dobio i prestižno priznanje - stručnjaci iz magazina Marie Claire proglasili su ga najboljim ženskim parfemom svih vremena, zahvaljujući njegovoj jedinstvenoj kombinaciji mirisnih nota i izuzetnoj postojanosti.

Naime, tim stručnjaka ovog magazina mjesecima je ocjenjivao različite parfeme, analizirajući njihov sastav, postojanost i način na koji se razvijaju na koži tokom dana. Cilj nije bio da pronađu miris koji ostavlja dobar prvi utisak, već onaj koji će biti jednako upečatljiv satima nakon nanošenja.

Na vrhu liste našao se Black Opium legendarne francuske modne kuće Iv Sen Loran (YSL), čiji prepoznatljiv karakter dolazi iz spoja nesvakidašnjih mirisnih nota. Kompozicija počinje intenzivnim akordom crne kafe, dok cvet narandže donosi nježnu i ženstvenu svježinu. Kako se miris razvija, u prvi plan dolaze kedrovina i pačuli, koji mu daju dubinu i eleganciju, dok toplu završnicu čini vanila, zaslužna za senzualan i dugotrajan trag.

Ova kombinacija učinila je Black Opium jednim od najprepoznatljivijih ženskih parfema na svijetu. Mnoge korisnice opisuju ga kao miris koji istovremeno odiše elegancijom, misterioznošću i modernim karakterom.

Posebnu pažnju privlači i njegova upečatljiva crna bočica sa svetlucavim detaljima, inspirisana legendarnim YSL parfemom Opium, koji je prvi put predstavljen davne 1977. godine.

Na kreiranju ovog mirisa radili su poznati parfimeri Natali Lorson, Mari Salamajn, Olivije Kresp i Honorin Blan, čija je zajednička kreacija osvojila žene različitih generacija širom sveta.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Stručnjaci ističu da način nanošenja parfema može značajno uticati na njegovu postojanost. Najbolje rezultate daje nanošenje na pulsne tačke – unutrašnju stranu zglobova, vrat, područje iza ušiju i dekolte, piše Sandžaklive. Nakon prskanja parfem ne bi trebalo utrljavati, već ga ostaviti da se prirodno osuši kako bi se miris pravilno razvio.

Iako se svake godine pojavljuju novi mirisi, YSL Black Opium i dalje važi za jedan od najpoželjnijih ženskih parfema. Njegov spoj toplih, slatkih i cvetnih nota mnogi smatraju vanvremenskim izborom koji ostavlja snažan i elegantan utisak.

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Tagovi

parfemi klasik

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