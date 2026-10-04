Nikada ne držite ovo na mikrotalasnoj: Stručnjaci upozoravaju da možete napraviti ozbiljan problem

Da li držite knjige sa receptima, posude ili druge aparate na mikrotalasnoj? Saznajte zašto to može biti problem i kako bezbijedno iskoristiti prostor u kuhinji.

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U maloj kuhinji svaki centimetar prostora znači mnogo, pa gornja površina mikrotalasne pećnice često postane dodatna polica. Ipak, odlaganje kuvarica, posuda, plastičnih kesa ili čak drugih aparata na mikrotalasnu nije uvijek bezbijedno.

Mikrotalasna pećnica tokom rada proizvodi toplotu, a neki modeli imaju ventilacione otvore upravo na gornjoj strani. Ako se oni prekriju ili ako uređaj nema dovoljno prostora oko sebe, toplota može teže da se odvodi.

Zbog toga mikrotalasnu ne bi trebalo koristiti kao policu bez prethodne provjere uputstva proizvođača. Ono što je bezbjedno za jedan model ne mora nužno biti preporučljivo za drugi.

Zašto je ventilacija važna?

Svaka mikrotalasna pećnica ima sistem za odvođenje toplote i ventilacione otvore. Oni mogu da se nalaze sa bočne, zadnje ili gornje strane uređaja.

Ako se otvori prekriju predmetima, vazduh ne može da cirkuliše na način koji je predviđen. Posljedica može biti zadržavanje toplote i dodatno opterećenje pojedinih dijelova uređaja.

Dugotrajno pregrijavanje može doprinijeti bržem habanju elektronskih komponenti, a u slučaju ozbiljnog kvara može predstavljati i bezbjednosni rizik.

Zato je najvažnije pridržavati se razmaka koji preporučuje proizvođač. Ne postoji univerzalno pravilo koje važi za svaku mikrotalasnu pećnicu, pa prije nego što bilo šta odložite na nju provjerite uputstvo za svoj model.

Predmeti koji stoje na vrhu takođe mogu da se pomjere usljed vibracija ili slučajnog udarca i da prekriju ventilacione otvore.

Šta ne bi trebalo držati na mikrotalasnoj?

Čak i kada se ventilacioni otvori ne nalaze na gornjoj strani, površina mikrotalasne može da se zagreje tokom rada. Zbog toga nije dobra ideja da na njoj držite predmete osjetljive na toplotu.

Papirni ubrusi, salvete, kuvarice i plastične kese mogu predstavljati nepotreban rizik ako dođu u kontakt sa veoma toplim površinama ili drugim izvorom toplote.

Plastične posude mogu da se deformišu, dok drveni predmeti vremenom mogu da se isuše ili oštete pod uticajem toplote.

Ipak, nije problem samo u materijalu od kog je predmet napravljen. Ako na mikrotalasnoj držite hranu, lijekove ili druge proizvode kojima toplota može da promeni svojstva, njihovo mjesto je bolje pronaći u ormariću ili drugom odgovarajućem prostoru.

Da li je bezbjedno staviti drugi kućni aparat na mikrotalasnu?

Bolje je izbjegavati postavljanje drugih kućnih aparata na mikrotalasnu pećnicu, posebno ako su teški ili sami proizvode toplotu.

Toster, kuvalo za vodu, aparat za kafu ili sličan uređaj mogu dodatno zagrijavati prostor oko mikrotalasne, piše SouthernLiving. Osim toga, kombinacija više uređaja na malom prostoru povećava mogućnost da nešto sklizne, padne ili se slučajno prevrne.

Teži aparat takođe može predstavljati nepotrebno opterećenje za kućište mikrotalasne, koje nije nužno predviđeno da služi kao radna površina.

Kako bolje iskoristiti prostor u maloj kuhinji?

Ako vam nedostaje prostora za odlaganje, postoji nekoliko jednostavnijih rješenja koja neće ometati rad mikrotalasne pećnice.

Mala zidna polica iznad uređaja može biti praktično rješenje, pod uslovom da je postavljena tako da ostane dovoljno prostora za ventilaciju i da je bezbijedno pričvršćena.

Dobar izbor mogu biti i zidni organizatori, dodatna polica u obližnjem ormariću ili uska kolica koja mogu da se pomjeraju po potrebi.

Prije nego što bilo šta stavite na mikrotalasnu, ipak provjerite uputstvo za konkretan model. Najvažnije je da ventilacioni otvori ostanu slobodni i da uređaj ima dovoljno prostora za pravilno odvođenje toplote.

Mala ušteda prostora ne vrijedi rizika da zbog nje skratimo životni vijek uređaja ili ugrozimo bezbjednost u kuhinji.

(Mondo)