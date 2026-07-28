Miris ljeta u bočici: 10 voćnih parfema koji donose svježinu i bezbrižnost

10 najljepših voćnih parfema koje žene posebno vole ovog ljeta! Neki su slatkasti, a drugi osvježavajući, a svi će vas pitati - koji je to parfem?

Izvor: Youtube/Printscreen/The Perfume Nest

Voćni parfemi posljednjih godina spadaju među najtraženije mirise, a razlog je jednostavan – donose osjećaj svježine, razigranosti i bezbrižnosti, dok se lako uklapaju uz različite stilove i prilike.

Od sočnih citrusnih nota i bobičastog voća do egzotičnih tropskih aroma i slatkih gurmanskih akorda, izbor je danas bogatiji nego ikada. Zbog toga su voćni parfemi mnogim damama omiljeni tokom ljetnjih mjeseci, a izdvojili smo deset mirisa koji bi lako mogli da pronađu mjesto u vašoj kolekciji.

Les Mignardises by Jousset Strawberry & Whipped Cream

Ovaj cvjetno-voćni parfem u prvi plan stavlja jagodu, koju prate note šećera i šlaga. Dio je kolekcije gurmanskih mirisa inspirisanih poslasticama iz pariskih bistroa. Ljubiteljke ovog parfema opisuju ga kao nježan, sladak i veoma prijatan.

Juliette Has a Gun Banana Rush

Orijentalni miris namenjen ženama i muškarcima. U gornjim notama dominiraju banana i javorov sirup, u srcu se nalaze kokos i frangipani, dok bazu čine vanila i sandalovina. Oni koji ga nose kažu da miriše poput deserta od banane i karamele, ostavljajući upečatljiv i jedinstven utisak.

Essential Perfumes Fig Infusion

Ovaj uniseks parfem kombinuje note smokve, sandalovine, crnog čaja, kedra, mandarine, cveta narandže, klementine, frezije i benzoina. Ljubitelji ističu da je reč o izuzetno skladnom mirisu u kojem se sve note savršeno dopunjuju.

Phlur Berry Cream

U gornjim notama nalaze se jagoda, pavlaka i malina, dok srednje note čine mlijeko, hibiskus, jabuka i ljubičica. Bazu parfema čine šećer, mahuna vanile, ambreta i amber. Korisnice ga opisuju kao razigran, šarmantan, zavodljiv i veoma prijatan.

Giorgio Armani Power of You

Cvjetno-voćni gurmanski miris otvara se notama marakuje, gorke narandže i limuna. U srcu su frangipani i solarne note, dok bazu čine madagaskarska vanila, benzoin i labdanum. Ljubiteljke smatraju da je idealan izbor za toplije dane zahvaljujući laganom i elegantnom karakteru.

Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby

Gornje note čine trešnja, smeđi šećer, šljiva i jabuka. U srcu se nalaze tamna čokolada, vanila orhideja, crveni mak i božur, dok bazu čine mošus, kašmirsko drvo, amber, pačuli i smole. Obožavateljke ga opisuju kao seksi, koketan i razigran parfem.

Lancôme Idôle Peach'N Roses

U gornjim notama ovog cvetno-voćnog parfema nalaze se crveno bobičasto voće i ružičasti biber, srednja nota je breskva, a bazna ruža. Mnoge dame ga smatraju savršenim letnjim parfemom koji osvaja već pri prvom nanošenju.

YSL Libre Berry Crush

Miris otvaraju malina i mandarina, u srcu su cvijet narandže i lavanda, dok bazu čine burbon vanila, mošus i kokos. Ljubiteljke ga opisuju kao moderan, nosiv i zabavan parfem koji privlači pažnju.

Armaf Club de Nuit Women

Gornje note ovog cvjetno-voćnog parfema čine narandža, bergamot, grejp i breskva. U srcu se nalaze ruža, jasmin, geranijum i liči, dok bazu čine pačuli, mošus, vanila i vetiver. Mnoge korisnice tvrde da upravo uz ovaj parfem najčešće dobijaju komplimente.

L'Occitane Osmanthus Abricot

Cvetno-voćni miris za žene u kojem dominira nota kajsije, dok se u srcu nalazi osmantus, a bazu čini kedrovina. Dame koje ga nose opisuju ga kao čist, nežan i savršen izbor za tople letnje dane.