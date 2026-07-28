"Viktor" osvojio Trebinje: Slovenci osvojili pet "Zlatnih maski"

"Viktor ili djeca na vlasti" Teatra "Magdalena" iz Maribora je najbolja predstava ovogodišnjeg "Festivala festivala", koji je održan u Trebinju, jednoglasno je odlučio žiri Festivala.

Izvor: Kulturni centar Trebinje

To ostvarenje je osvojilo ukupno pet "Zlatnih maski“ – za najbolju predstavu u cjelini, režiju (Viktor Horvatin Meglič), najbolju mušku ulogu (Janez Ivačič), najbolju žensku epizodnu ulogu (Katarina Berčič) i scenografiju (Nina Šulin).

Svečanom dodjelom nagrada u Kulturnom centru Trebinje sinoć je završen 69. "Festival festivala", koji je i ove godine okupio najuspješnija ostvarenja amaterskih pozorišta iz regiona.

Nagradu publike za najbolju predstavu ponijela je "Sumnja" Kulturnog centra Kula, naveli su iz trebinjskog Kulturnog centra.

Ansamblu iz Kule pripale su i nagrade za najbolju kolektivnu igru, najbolju glumicu festivala (Dragica Jotanović), najbolju mušku epizodnu ulogu (Slobodan Nogavica), kao i nagrada za kostimografiju (Slobodan Stanković).

"Zlatna maska" za najbolji izbor muzike u funkciji predstave dodijeljena je predstavi "Plamen tišine" DIS Teatra iz Banjaluke, koja je osvojila i dvije festivalske diplome – za rediteljsko-glumačko istraživanje i za suptilno nijansiranje tragične sudbine.

Diploma za uspješan rediteljski i glumački doprinos pripala je Mladenu Jurišiću za ulogu Osvalda u predstavi "Aveti" Pozorišta "Janko Veselinović" iz Bogatića.

Odluke o dobitnicima "Zlatnih maski" i Diploma festivala donio je stručni žiri koji je činio predsjednik žirija, dramaturg i dramski pisac Vladimir Arsić i reditelji Miroslav Benka i Aleksandar Volić.

Publika je tokom festivala proteklih sedam dana imala priliku da pogleda najuspješnija ostvarenja amaterskih pozorišta iz regiona, a festival je zatvorila načelnik Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić.

"Festival festivala" dio je manifestacije "Trebinjsko kulturno ljeto", čiji je pokrovitelj Grad Trebinje, a izvršni producenti su Centar za informisanje i obrazovanje i Kulturni centar Trebinje.

(Srna)