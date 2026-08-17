Zaboravite stolnjake i plastične mušeme: Nema više fleka i peglanja

Saznajte šta se danas sve više stavlja umjesto klasičnih stolnjaka koji se flekaju i plastičnih mušema koje izledaju zastarjelo.

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Klasični stolnjaci i plastične mušeme sve češće ustupaju mjesto praktičnijim rješenjima koja se lakše održavaju i bolje uklapaju u savremene enterijere.

Stolnjaci sa zaštitnim premazom izgledaju poput lana ili pamuka, ali odbijaju tečnost i omogućavaju da se prosute mrlje brzo obrišu.

Podmetači od kože, silikona ili plute mogu potpuno zamijeniti stolnjak, zaštititi sto i istovremeno mu dati moderniji i elegantniji izgled.

Vrijeme kada su trpezarijski stolovi morali da budu prekriveni teškim stolnjacima koji zahtijevaju peglanje polako odlazi u prošlost. Još manje se uklapaju u savremene enterijere sjajne plastične mušeme koje jesu praktične, ali često mogu da učine da prostor izgleda zastarjelo.

Danas se sve više pažnje poklanja materijalima koji istovremeno lijepo izgledaju i lako se održavaju. Ideja je jednostavna – sto treba da izgleda uredno i elegantno, ali bez toga da svaki prosuti sok znači novo pranje i peglanje.

Šta se danas bira umjesto klasičnih stolnjaka?

Jedna od praktičnijih opcija su stolnjaci sa zaštitnim premazom. Na prvi pogled mogu da izgledaju poput klasičnih lanenih ili pamučnih modela, ali njihova površina je tretirana tako da tečnost ne prodire odmah u vlakna. Ako se prospe kafa, sok ili sos, dovoljno je da se tečnost pokupi ubrusom, a površina prebriše vlažnom krpom. To znači manje pranja, manje fleka i, što je mnogima najvažnije, mnogo manje peglanja.

Naravno, ovakvi stolnjaci nisu potpuno bez održavanja, ali su znatno praktičniji za svakodnevnu upotrebu od klasičnih modela.

Podmetači kao jednostavnija alternativa

Ako imate lijep trpezarijski sto od drveta, kamena ili drugog materijala, možda vam stolnjak uopšte nije potreban. Umjesto njega mogu da se koriste podmetači koji štite površinu, a istovremeno ostavljaju sto vidljivim. Kožni podmetači daju prostoru elegantniji i sofisticiraniji izgled, naročito u mat nijansama poput bež, braon i maslinaste. Lako se održavaju i mogu da budu zanimljiv detalj na jednostavno postavljenom stolu.

Silikonski podmetači praktični su za svakodnevnu upotrebu. Ne klize lako, jednostavno se brišu i posebno su zgodni u domaćinstvima u kojima se često nešto prospe. Podmetači od plute daju topliji i prirodniji izgled. Dobro se uklapaju u skandinavske i rustične enterijere, a mogu da posluže i kao zaštita od toplote.

Zašto ovaj trend osvaja domove?

Osim što olakšavaju održavanje, ovakva rješenja mijenjaju i izgled cijele trpezarije. Sto više ne mora da bude zatrpan slojevima materijala da bi izgledao uredno - dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih detalja. Minimalistički pristup čini prostor prozračnijim, modernijim i lakšim za svakodnevno korišćenje.