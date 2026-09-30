Italijani imaju svoju verziju ludog tijesta: Pravi se od samo 4 sastojka, ne sadrži kvasac i idealno je za pite

Pripremite ludo tijesto od samo 4 sastojka i uživajte u hrskavim pitama i savijačama. Baš ovako ga prave Italijani.

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Za dobro tijesto ne mora uvijek da bude potrebno mnogo sastojaka ni dugo čekanje. Italijani imaju svoju verziju ludog tijesta, poznatu kao pasta matta, koja se priprema bez kvasca i putera.

Umjesto njih koriste se bijelo vino i malo maslinovog ulja, pa se dobija glatko i elastično tijesto koje može veoma tanko da se razvije.

Od njega možete praviti različita slana peciva, pite, savijače, paketiće sa nadjevom ili tanku podlogu za rustičnu pitu. Kada se ispeče, tijesto dobija fine, hrskave ivice, dok neutralan ukus dozvoljava da ga kombinujete sa sirom, povrćem, šunkom ili drugim nadjevima.

Sastojci:

400 g brašna

200 ml suvog bijelog vina

30 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

10 g sitne soli

Priprema:

U veću činiju sipajte brašno i so, pa dodajte bijelo vino i maslinovo ulje. Miješajte varjačom ili viljuškom dok se sastojci ne povežu i ne počne da se formira tijesto.

Dodatni savjet: Dio vina možete zamijeniti vodom. Na primjer, umjesto 200 ml vina stavite 100 ml vina i 100 ml vode.

Prebacite tijesto na radnu površinu i mijesite rukama nekoliko minuta, dok ne postane glatko, mekano i ujednačeno.

Oblikujte loptu, umotajte je u providnu foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta. Ovo vrijeme je važno jer će se tijesto nakon odmora lakše razvijati.

Odmoreno tijesto razvijte što tanje, naročito ako ga koristite za savijače ili tanke pite. Zatim ga punite po želji i pecite prema receptu koji pripremate.

(Stvar ukusa/Mondo)