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Proglašen najljepši muškarac na međunarodnom izboru ljepote: Student prava (21) osvojio titulu

Proglašen najljepši muškarac na međunarodnom izboru ljepote: Student prava (21) osvojio titulu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Prvi put u istoriji takmičenja pobijedio je predstavnik Meksika. Andres Brisenjo (21) prešao je dug put do titule.

Proglašen najljepši muškarac na međunarodnom izboru ljepote Izvor: Instagram/mrmodelmexico

Navikli smo da pratimo krunisanja mis univerzuma i mis svijeta, raskošne haljine i suze radosnice pobjednica. Muška takmičenja ljepote privlače manje pažnje, iako je i na njima konkurencija velika. Ovogodišnji pobjednik izbora Mister International je Andres Brisenjo.

Finale je održano 26. septembra u dvorani MCC Hall, u tržnom centru The Mall Lifestore Bangkapi u Bangkoku. Takmičenje je počelo 12. septembra, a učesnici su prvi dio proveli u glavnom gradu Tajlanda, a od 15. do 20. septembra boravili su na Puketu, gdje su organizovana fotografisanja, noćna trka i predstavljanje u kupaćim kostimima. U finalu su učestvovala 52 predstavnika različitih zemalja i teritorija.

Titulu je prvi put osvojio predstavnik Meksika, Andres Brisenjo, student prava i nekadašnji igrač bejzbola. Novi Mister International ima 21 godinu i rođen je u Mazatlanu, u meksičkoj državi Sinaloa. Studira pravo, a kao svoj životni cilj navodi zaštitu prava građana Meksika. Bavio se streličarstvom, košarkom, američkim fudbalom, plivanjem, tenisom i golfom, ali mu je najveća sportska ljubav bejzbol.

Predstavio je i društveni projekat Four for Life, posvećen mentalnom zdravlju mladih i prevenciji zavisnosti. Učestvuje i u čišćenju plaža i programima zaštite morskih kornjača. Brisenjo je govorio da je prijavljivanje na izbore ljepote za njega bilo lični izazov i prilika da izađe iz zone komfora poslije godina provedenih u sportu.

(MONDO)

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Tagovi

ljepota muškarci takmičenje

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