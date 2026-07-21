Zaboravite maskaru: Nevidljive trepavice su najveći trend ljeta, Zendaja pokazala zašto

Trend nevidljivih trepavica, poznat kao "ghost lashes", osvaja svijet ljepote. Zendaja i brojne poznate dame pokazale su zašto ovog ljeta maskara više nije neophodna.

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Nevidljive trepavice novi su hit u svijetu ljepote i podrazumijevaju potpuno izostavljanje maskare.

Trend je među prvima pokazala Zendaja, a slijede je i brojne druge poznate dame.

Umjesto naglašenih trepavica, fokus je na blistavoj koži i prirodnom izgledu.

Ako postoji jedan beauty trend koji će obilježiti ovo ljeto, onda su to nevidljive trepavice, odnosno trend poznat pod nazivom "ghost lashes". Umjesto slojeva maskare i dramatičnog pogleda, u prvi plan dolazi prirodan izgled očiju i blistava koža.

Prije nego što je osvojio svijet šminke, izraz "ghost" postao je popularan u frizerskoj industriji kroz trend ghost layers – tehniku šišanja koja kosi daje volumen i pokret bez vidljivih slojeva. Ideja je ista i kada je riječ o šminki: postići efekat koji izgleda gotovo neprimjetno.

Kod nevidljivih trepavica nema posebnih trikova niti skupih proizvoda. Naprotiv, cijela poenta je da se maskara potpuno izostavi iz svakodnevne rutine šminkanja, kako bi lice djelovalo svježije, nježnije i prirodnije, piše Kosmopoliten.

Najbolji primjer ovog trenda pokazala je Zendaja na premijeri filma "The Odyssey" u Njujorku, gdje se pojavila sa gotovo neprimjetnom šminkom i bez naglašenih trepavica.

Ipak, ona nije jedina. Pamela Anderson, Hejli Biber, Điđi Hadid i Edison Rej posljednjih mjeseci takođe su prihvatile ovaj minimalistički izgled, potvrđujući da maskara više nije nezaobilazan dio svakodnevnog makeupa. Tome doprinosi i činjenica da se tokom ljetnih vrućina maskara lako razmazuje.

Tajna nije u trepavicama, već u koži

Ako vam se čini da ćete bez maskare izgledati umorno, vizažisti kažu da je ključ u dobro pripremljenoj i blistavoj koži.

Poznati šminker Ernesto Kasiljas, koji je bio zadužen za Zendajin izgled na premijeri, otkrio je da je koristio Prada Blurring + Micro Correcting Concealer.

"Za premijeru smo željeli da Zendajina koža izgleda blistavo i osunčano. Šminka je namjerno bila veoma minimalistička, a svježa i sjajna koža bila je osnova cijelog izgleda".

Izgled je upotpunio rumenilom Prada Beauty Touch Blush u nijansama Caffee i Cherry, koje je nanio na obraze, nos, sljepoočnice, čelo i bradu, fokusirajući se na dijelove lica koje bi sunce prirodno obasjalo.

Sve ukazuje na to da će ovog ljeta u fokusu biti prirodna ljepota, blistava koža i što manje proizvoda na licu. Ako je suditi prema poznatim damama, nevidljive trepavice tek su početak novog talasa minimalističkog šminkanja.