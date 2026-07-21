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Najbolji ljetnji napitak je "čudo" za organizam: Smućkajte ga kod kuće i nadoknadite manjak elektrolita

Najbolji ljetnji napitak je "čudo" za organizam: Smućkajte ga kod kuće i nadoknadite manjak elektrolita

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Zbog ljetnjih temperatura, znojenjem gubite elektrolite koji su neophodni za normalno funkcionisanje organizma. Ipak, ovaj napitak može da bude sjajan način da ih nadoknadite.

Ljetnji napitak sa elektrolitima Izvor: Shutterstock/Space_Cat

Zbog visokih temperatura, organizam zbog znojenja gubi veliki broj elektrolita, tj. esencijalnih minerala poput natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma, pa poseban značaj treba da posvetite načinima kako možete da ih nadoknadite tokom ljeta.

Jedan od njih upravo je i citrusni napitak čiji je glavni sastojak, ni manje ni više, nego so.

Kako se pravi?

Evo koji sastojci su vam potrebni i koja je njihova uloga:

  • jedna svježe cijeđena narandža - sadrži vitamin C čija je uloga u regulaciji funkcionisanja imunog sistema i stvaranju kolagena;
  • dva svježe cijeđena limuna - osim vitamina C, sadrži i antioksidanse flavonoide, limunsku kiselinu koja može da poveća apsorpciju gvožđa u organizmu, ali i kalijum i magnezijum kao najvažnije elektrolite;
  • jedna čaša kokosove vode - bogata je elektrolitima, posebno kalijumom;
  • prstohvat soli - najbolje je koristiti nerafinisanu morsku ili kamenu so, jer tako, osim natrijuma, možete da unesete i druge minerale poput magnezijuma, kalijuma, kalcijuma ili cinka, čime povećavate benefite ovog napitka;
  • dvije čaše mineralne vode - pored najvažnijih elektrolita, bogata je i bikarbonatima koji mogu da pomognu u regulaciji kiselosti u organizmu, ali i sulfatima koji mogu da poboljšaju rad crijeva

Zašto su elektroliti važni?

Ovi naelektrisani joni nalaze se u tečnostima u našem organizmu, a uloga im je sljedeća:

  • natrijum i hlorid (komponente soli) - regulišu ravnotežu tečnosti i krvni pritisak;
  • kalijum - poboljšava rad mišića i učestvuje u prenosu nervnih impulsa;
  • kalcijum - doprinosi zdravlju mišića i mišićnoj kontrakciji (uključujući tu i otkucaje srca);
  • magnezijum - učestvuje u enzimskim procesima i radu nerava i mišića;
  • fosfati i bikarbonati - doprinose funkciji ćelija i održavanju pH ravnoteže u tijelu;

 (MONDO)

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