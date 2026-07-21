Najbolji ljetnji napitak je "čudo" za organizam: Smućkajte ga kod kuće i nadoknadite manjak elektrolita

Zbog ljetnjih temperatura, znojenjem gubite elektrolite koji su neophodni za normalno funkcionisanje organizma. Ipak, ovaj napitak može da bude sjajan način da ih nadoknadite.
Zbog visokih temperatura, organizam zbog znojenja gubi veliki broj elektrolita, tj. esencijalnih minerala poput natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma, pa poseban značaj treba da posvetite načinima kako možete da ih nadoknadite tokom ljeta.
Jedan od njih upravo je i citrusni napitak čiji je glavni sastojak, ni manje ni više, nego so.
Kako se pravi?
Evo koji sastojci su vam potrebni i koja je njihova uloga:
- jedna svježe cijeđena narandža - sadrži vitamin C čija je uloga u regulaciji funkcionisanja imunog sistema i stvaranju kolagena;
- dva svježe cijeđena limuna - osim vitamina C, sadrži i antioksidanse flavonoide, limunsku kiselinu koja može da poveća apsorpciju gvožđa u organizmu, ali i kalijum i magnezijum kao najvažnije elektrolite;
- jedna čaša kokosove vode - bogata je elektrolitima, posebno kalijumom;
- prstohvat soli - najbolje je koristiti nerafinisanu morsku ili kamenu so, jer tako, osim natrijuma, možete da unesete i druge minerale poput magnezijuma, kalijuma, kalcijuma ili cinka, čime povećavate benefite ovog napitka;
- dvije čaše mineralne vode - pored najvažnijih elektrolita, bogata je i bikarbonatima koji mogu da pomognu u regulaciji kiselosti u organizmu, ali i sulfatima koji mogu da poboljšaju rad crijeva
Zašto su elektroliti važni?
Ovi naelektrisani joni nalaze se u tečnostima u našem organizmu, a uloga im je sljedeća:
- natrijum i hlorid (komponente soli) - regulišu ravnotežu tečnosti i krvni pritisak;
- kalijum - poboljšava rad mišića i učestvuje u prenosu nervnih impulsa;
- kalcijum - doprinosi zdravlju mišića i mišićnoj kontrakciji (uključujući tu i otkucaje srca);
- magnezijum - učestvuje u enzimskim procesima i radu nerava i mišića;
- fosfati i bikarbonati - doprinose funkciji ćelija i održavanju pH ravnoteže u tijelu;
(MONDO)