Sodu bikarbonu svi koriste za čišćenje, ali na ovim površinama može napraviti ozbiljnu štetu

Soda bikarbona odlično čisti, ali nije bezbjedna za sve površine. Saznajte gdje je ne treba koristiti i na kojim mjestima daje najbolje rezultate.

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Soda bikarbona je veoma popularno domaće sredstvo za čišćenje, ali nije bezbjedna za sve površine.

Ne preporučuje se za aluminijumsko posuđe, niti za lakirane i obojene površine.

Najbolje rezultate daje na rerni, fugama između pločica i posuđu od nerđajućeg čelika.

Soda bikarbona se već dugo smatra čudotvornim sredstvom za čišćenje i mnogi je koriste gotovo u svakom dijelu doma. Ipak, ono što malo ko zna jeste da na pojedinim površinama može da napravi više štete nego koristi, ostavljajući ogrebotine, fleke i trajna oštećenja.

Iako efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i tvrdokornu prljavštinu, njena blago abrazivna struktura može da izazove trajna oštećenja na pojedinim materijalima. Zbog sitnih zrnaca koja djeluju poput finog abraziva, soda bikarbona može da izgrebe glatke i osjetljive površine. Zato se ne preporučuje za čišćenje stakla i keramičkih ploča za kuvanje, jer može da ostavi sitne ogrebotine i tragove koje je teško ukloniti.

Oprez je potreban i kod aluminijumskog posuđa. Ako se nakon čišćenja ne ispere temeljno, može doći do oksidacije, zbog čega aluminijum mijenja boju i gubi sjaj. Lakirani drveni namještaj, kao i površine od mermera i kvarca, takođe nisu pogodni za čišćenje sodom bikarbonom, jer može da ošteti zaštitni sloj i naruši njihov izgled.

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Stručnjaci savjetuju da se soda bikarbona izbjegava i na svim lakiranim ili obojenim površinama, uključujući pojedine dijelove automobila, kuhinjskih elemenata i vrata, jer boja može da izblijedi i izgubi sjaj. Takođe nije najbolji izbor za predmete sa mnogo usjeka i pukotina, pošto se prah može zadržati u teško dostupnim dijelovima i ostaviti bijele tragove.

Posebno je važno da se soda bikarbona i sirće ne koriste zajedno u zatvorenim uređajima, poput veš-mašina i mašina za pranje sudova. Njihova hemijska reakcija stvara veliku količinu pjene koja može ometati rad uređaja i potencijalno izazvati kvar, prenosi Najžena. S druge strane, soda bikarbona je i dalje odličan izbor za čišćenje rerne, fuga između pločica i posuđa od nerđajućeg čelika, gdje može efikasno ukloniti nečistoće bez rizika od oštećenja površine.