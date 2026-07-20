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Sodu bikarbonu svi koriste za čišćenje, ali na ovim površinama može napraviti ozbiljnu štetu

Sodu bikarbonu svi koriste za čišćenje, ali na ovim površinama može napraviti ozbiljnu štetu

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Soda bikarbona odlično čisti, ali nije bezbjedna za sve površine. Saznajte gdje je ne treba koristiti i na kojim mjestima daje najbolje rezultate.

Soda bikarbona nije za sve: Na ovim površinama može napraviti više štete nego koristi Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Soda bikarbona je veoma popularno domaće sredstvo za čišćenje, ali nije bezbjedna za sve površine.
  • Ne preporučuje se za aluminijumsko posuđe, niti za lakirane i obojene površine.
  • Najbolje rezultate daje na rerni, fugama između pločica i posuđu od nerđajućeg čelika.

Soda bikarbona se već dugo smatra čudotvornim sredstvom za čišćenje i mnogi je koriste gotovo u svakom dijelu doma. Ipak, ono što malo ko zna jeste da na pojedinim površinama može da napravi više štete nego koristi, ostavljajući ogrebotine, fleke i trajna oštećenja.

Iako efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i tvrdokornu prljavštinu, njena blago abrazivna struktura može da izazove trajna oštećenja na pojedinim materijalima. Zbog sitnih zrnaca koja djeluju poput finog abraziva, soda bikarbona može da izgrebe glatke i osjetljive površine. Zato se ne preporučuje za čišćenje stakla i keramičkih ploča za kuvanje, jer može da ostavi sitne ogrebotine i tragove koje je teško ukloniti.

Oprez je potreban i kod aluminijumskog posuđa. Ako se nakon čišćenja ne ispere temeljno, može doći do oksidacije, zbog čega aluminijum mijenja boju i gubi sjaj. Lakirani drveni namještaj, kao i površine od mermera i kvarca, takođe nisu pogodni za čišćenje sodom bikarbonom, jer može da ošteti zaštitni sloj i naruši njihov izgled.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci savjetuju da se soda bikarbona izbjegava i na svim lakiranim ili obojenim površinama, uključujući pojedine dijelove automobila, kuhinjskih elemenata i vrata, jer boja može da izblijedi i izgubi sjaj. Takođe nije najbolji izbor za predmete sa mnogo usjeka i pukotina, pošto se prah može zadržati u teško dostupnim dijelovima i ostaviti bijele tragove.

Posebno je važno da se soda bikarbona i sirće ne koriste zajedno u zatvorenim uređajima, poput veš-mašina i mašina za pranje sudova. Njihova hemijska reakcija stvara veliku količinu pjene koja može ometati rad uređaja i potencijalno izazvati kvar, prenosi Najžena. S druge strane, soda bikarbona je i dalje odličan izbor za čišćenje rerne, fuga između pločica i posuđa od nerđajućeg čelika, gdje može efikasno ukloniti nečistoće bez rizika od oštećenja površine.

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Tagovi

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