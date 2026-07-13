Staklo tuš kabine je puno naslaga od kamenca: Efikasni trikovi od kojih će opet biti providno i sjajno

Kombinacija sirćeta i deterdženta za sudove posebno je efikasna za uklanjanje kamenca, masnoće i ostataka sapuna, a uz redovno održavanje staklo će dugo ostati potpuno providno i blistavo čisto.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Postoji recept od dva sastojaka koje svako ima u kući, a koje efikasno uklanja kamenac, naslage sapuna i prljavštinu.

Redovno održavanje sprečava stvaranje tvrdokornih naslaga i buđi.

Da spriječite razvoj buđi i neprijatne mirise, poslije kupanja vrata tuš kabine ostavite otvorena.

Ako ste primijetili da su staklena vrata tuš kabine postala mutna i prekrivena bjeličastim naslagama, uzrok su najčešće kamenac, ostaci sapuna i minerali iz tvrde vode. Osim što narušavaju izgled kupatila, ako se redovno ne uklanjaju ove naslage vremenom mogu trajno da oštete staklo.

Stručnjaci za čišćenje savjetuju da staklo održavate jednom nedjeljno, dok je nakon svakog tuširanja dovoljno da ga prebrišete brisačem za staklo kako biste spriječili nakupljanje kamenca.

Šta vam je potrebno za detaljno čišćenje stakla od tuš kabine

alkoholno sirće

deterdžent za pranje sudova

boca sa raspršivačem

neabrazivni sunđer

soda bikarbona

krpa od mikrofibera

brisač za staklo

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Metoda sa sirćetom i deterdžentom

Pomiješajte jednake količine alkoholnog sirćeta i deterdženta za sudove u boci sa raspršivačem. Dobro poprskajte staklo i ostavite da djeluje 10 do 15 minuta kako bi rastvor razbio naslage kamenca i sapuna. Zatim nježno istrljajte sunđerom, isperite toplom vodom i prebrišite suvom krpom od mikrofibera kako biste spriječili pojavu fleka.

Rješenje za tvrdokorne naslage

Napravite gustu pastu od sode bikarbone i malo vode, nanesite je na staklo i ostavite desetak minuta. Nakon toga poprskajte toplim alkoholnim sirćetom. Blaga hemijska reakcija pomoći će da se kamenac lakše odvoji, pa će biti potrebno mnogo manje ribanja.

Koliko često treba čistiti?

Ako nakon svakog tuširanja koristite brisač za staklo, detaljno čišćenje biće dovoljno jednom u tri do četiri nedjelje. U suprotnom, preporučuje se temeljno pranje najmanje jednom nedjeljno.

Tuš kabina

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Kako spriječiti stvaranje buđi i neprijatnih mirisa

Poslije tuširanja ostavite vrata kabine otvorena kako bi vlaga brže isparila. Zatvoren prostor zadržava paru, što pogoduje razvoju buđi i neprijatnih mirisa.

Dodatni savjeti za dugotrajan sjaj

Poslije svakog tuširanja uklonite kapljice vode brisačem za staklo.

Jednom nedjeljno prebrišite staklo rastvorom sirćeta i vode ili sredstvom za staklo.

Jednom mjesečno obavite temeljno čišćenje.

Na svaka tri mjeseca nanesite sredstvo za zaštitu stakla koje odbija vodu, kako bi se kamenac sporije stvarao.

Ako u vašem domu postoji veoma tvrda voda, razmislite o ugradnji omekšivača vode ili filtera za tuš, jer će značajno smanjiti stvaranje bijelih naslaga.

Tuš kabina

Izvor: 360VP/Shutterstock

Da li su prirodna sredstva dovoljna?

Odgovor je potvrdan. Alkoholno sirće, soda bikarbona i limunov sok predstavljaju odličnu prirodnu alternativu komercijalnim sredstvima za čišćenje. Kombinacija sirćeta i deterdženta za sudove posebno je efikasna za uklanjanje kamenca, masnoće i ostataka sapuna, a uz redovno održavanje staklo će dugo ostati potpuno providno i blistavo čisto.

(Lepa i srećna/Mondo)