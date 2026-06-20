Zaboravite na obične pločice i kabine: Kupatila budućnosti izgledaju kao spa centri, a evo šta je apsolutni hit

Umjesto klasičnih kada i tuš kabina, ovo je novo rješenje za kupatilo. Podsjeća na luksuzne hotele, a sada ga mnogi ugrađuju u dom...

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Klasične kade i standardne tuš kabine polako ustupaju mjesto rješenjima inspirisanim luksuznim hotelskim kupatilima. Novi trendovi u uređenju enterijera stavljaju akcenat na opuštanje, mir i atmosferu nalik spa centrima. Sve više ljudi svoje kupatilo pretvara u prostor namijenjen odmoru i regeneraciji nakon napornog dana.

Nekada je kupatilo bilo isključivo funkcionalna prostorija. Danas ga mnogi doživljavaju kao privatnu oazu za opuštanje i bijeg od svakodnevnog stresa. Zato raste interesovanje za rješenja inspirisana wellness konceptom, u kojima dominiraju prirodni materijali, prigušeno osvjetljenje i elementi koji pružaju osjećaj privatnosti i udobnosti.

Obično tuširanje više nije dovoljno

Sve više ljudi mašta o tome da u svom domu stvori pravi mali spa centar. Posebnu pažnju privlači takozvana „kupališna kapsula“ ili zona za opuštanje inspirisana luksuznim hotelima i skandinavskom filozofijom sporijeg i kvalitetnijeg života.

Umjesto klasične tuš-kabine, sve češće se projektuju poluzatvoreni prostori koji korisnika izoluju od buke i svakodnevne užurbanosti. Cilj više nije samo brzo tuširanje, već stvaranje ambijenta koji podstiče relaksaciju i osjećaj potpune udobnosti.

Tradicionalna kupatila često djeluju hladno i bezlično. Plastični detalji, vidljive cijevi i skučen prostor rijetko doprinose prijatnoj atmosferi. Zbog toga su sve popularniji prirodni mirisi, meko osvjetljenje i sistemi koji stvaraju toplu paru, podsjećajući na atmosferu hamama, odnosno turskog kupatila.

Kamen i beton istiskuju klasične pločice

Male pločice sa izraženim fugama sve rjeđe se viđaju u modernim kupatilima. Njihovo mjesto zauzimaju velike površine od prirodnog kamena, dekorativnog betona ili tradicionalnog materijala poput tadelakta.

Ovakvi materijali prostoru daju luksuzniji i smireniji izgled, dok prirodne teksture stvaraju osjećaj harmonije i bezvremenske elegancije.

Važnu ulogu igra i izbor boja. Dominiraju zemljani tonovi, bež nijanse, tople sive boje i paleta inspirisana prirodom. Zahvaljujući tome, savremeno kupatilo sve više podsjeća na ekskluzivni hotelski spa centar, a sve manje na običnu pomoćnu prostoriju.

Dodatni trend je skrivanje armatura i instalacija, čime enterijer dobija čistiji, uredniji i elegantniji izgled. Upravo zato kupatila budućnosti postaju mjesta za opuštanje, a ne samo prostorije za svakodnevnu higijenu.