Zaboravite na obično ogledalo u kupatilu, sada svi na pločice lijepe ovo: Prostor izgleda duplo veće i skuplje

Iako smo svi navikli na obično ogledalo iznad lavaboa, ovaj novi trend ruši granice u uređenju kupatila.

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Tradicionalno malo ogledalo okačeno centralno iznad lavaboa postaje stvar prošlosti. Dizajneri enterijera sve više napuštaju ovaj umorni dizajn u korist rješenja koje radikalno mijenja pravila igre u dizajnu kupatila.

Umjesto lijepljenja malog ogledala na pločice, dizajneri pokrivaju cijele površine staklom. Zid od ogledala u kupatilu postao je hit za koji se sve više ljudi odlučuje prilikom renoviranja i uređenja. Čak i skučenom kupatilu u stanu daje osjećaj prostranstva i luskuza, a istovremeno ističe kultnu dizajnersku keramiku i moderne elemente.

Završna obrada cijelog zida ogledalom nije samo težnja ka modernom dizajnu, već prije svega optički trik. Ovaj pristup može vizuelno udvostručiti kvadraturu prostora bez potrebe za rušenjem zidova ili skupim renoviranjem.

Evo zašto je ovo rješenje bolje od tradicionalnih ogledala prema mišljenju dizajnera:

Maksimalno osvjetljenje: Velika površina djeluje kao džinovski reflektor, reflektuje svjetlost lampi i LED traka, osvjetljavajući svaki ugao, čak i najtamniji.

Efekat luksuznog prostora: Glatke, jednake pločice od poda do plafona daju enterijeru minimalistički, gotovo hotelski osjećaj.

Nema dizajnerskih prepreka: Odustajanje od klasičnog ogledala direktno iznad lavaboa omogućava vam da instalirate lijepe, strukturirane pločice, vodootporne tapete ili istaknete u kupatilu ono što želite, a u odrazu iluzorno sakrijete ono što ne želite, na primjer mašinu za pranje veša.

Svestranost: Veliko ogledalo se savršeno uklapa u bilo koji stil.

Šta ako ste navikli na ogledalo iznad lavaboa

Ogledala duž cijelog bočnog zida: Postavite ih normalno iznad lavaboa. Ovo stvara nevjerovatno dinamičan prostor, omogućavajući vam da lako vidite svoju siluetu iz druge perspektive.

Monumentalna okrugla ogledala na neobičnim mjestima: Veliki krug okačen, na primjer, iznad toaleta ili na zidu nasuprot ulaza stvara intrigantnu fokusnu tačku i stvara dubinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ogledalo preko cijelog zida

Mozaik manjih ploča: Nekoliko geometrijskih ogledala bez okvira kombinovanih u jednu kompoziciju na odabranom zidu djeluju kao moderna slika, a istovremeno ispunjavaju svoju primarnu funkciju.

Na šta treba obratiti pažnju prije kupovine?

Ugradnja stakla velikog formata u kupatilu, gdje su vlažnost i visoke temperature uobičajene, zahtijeva pažljive odluke o kupovini. Da biste osigurali da instalacija ostane prijatna za oko godinama koje dolaze, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko tehničkih aspekata.