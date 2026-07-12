Pola vijeka brige o rijekama: Ronilački klub „BUK“ organizovao eko-akciju čišćenja Vrbasa (FOTO)

Povodom obilježavanja zlatnog jubileja – 50 godina uspješnog rada i postojanja, Ronilački klub „BUK“ organizovao je ekološku akciju čišćenja korita i obale rijeke Vrbas.

Izvor: Ronilački klub BUK

Akciju su održali danas na poznatoj banjalučkoj lokaciji Liman na Vrbasu.

"Ova značajna aktivnost sprovodi se u okviru šireg projekta pod nazivom „Eko akcije čišćenje korita rijeke Vrbas i korita rijeke Suturlija“, a dio sredstava za realizaciju obezbijeđen je putem društveno odgovorne donacije kompanije „Autoputevi RS“, koja je prepoznala važnost očuvanja prirodnih resursa i ekosistema našeg grada", poručili su iz Buk-a.

Tokom redovnih zarona koje članovi kluba „BUK“ obavljaju tokom cijele godine, primijećena je velika količina kako krupnog, tako i plastičnog otpada, limenki i drugog smeća u koritima rijeka.

Osim što ozbiljno narušava i ugrožava podvodni biljni i životinjski svijet, ovakvo ekološko stanje predstavlja i direktnu opasnost po zdravlje ljudi, a posebno djece koja svakodnevno borave na banjalučkim plažama.

Pored ekološkog aspekta, ova akcija direktno doprinosi i bezbjednosti kupača na ovoj popularnoj lokaciji. Kao punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (ILS - International Life Saving Federation), Ronilački klub „BUK“ posvećuje izuzetnu pažnju prevenciji utapanja i stvaranju bezbjednog okruženja na vodama.

Uklanjanjem podvodnih prepreka, oštrih predmeta, razbijenog stakla i krupnog otpada, obučeni spasioci i ronioci kluba minimiziraju rizik od povreda za sve građane i posjetioce koji spas od ljetnih vrućina traže upravo na Limanu.

"S obzirom da je ova godina od istorijskog značaja za naš klub jer proslavljamo pola vijeka od osnivanja, željeli smo da ovaj veliki jubilej obilježimo upravo na terenu, kroz društveno odgovornu aktivnost koja direktno doprinosi očuvanju ljepote našeg grada i zdravlja naših sugrađana. Uklanjanjem otpada sa Limana smanjujemo opasnost od zagađenja vode i uništavanja ekosistema. Za nas ovo nije jednokratna aktivnost, već dio dugoročnog procesa. Kroz edukativnu komponentu i podvodne snimke koje smo napravili, želimo motivisati širu zajednicu, a posebno mlade, da razviju ekološku svijest i shvate važnost odgovornog odlaganja otpada i reciklaže", poručili su iz ovog kluba.

Ronilački klub „BUK“ osnovan je 1976. godine u Banjoj Luci. Već 50 godina klub uspješno djeluje na polju razvoja ronilačkog sporta, obuke ronilaca svih kategorija, te je jedina akreditovana organizacija u Bosni I Hercegovini od strnae Međunarodne spasilačke organizacije (International Lifesaving Federation) ovlaštena ekoloških akcija, te kroz rad Specijalizovane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, predstavljajući jednog od ključnih čuvara bezbjednosti i prirodnih ljepota regije.

(Mondo)