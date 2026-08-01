Od danas jeftiniji lijekovi u Srbiji: Doplate manje i do 40 odsto

Od danas su u Srbiji niže cijene velikog broja lijekova, a doplate za pojedine terapije manje su i do 40 odsto. Najveće olakšanje očekuje hronične bolesnike i penzionere, dok paket državne pomoći obuhvata i novčane isplate, popuste na račune i turističke vaučere.

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Od danas građane Srbije u apotekama očekuju niže cijene brojnih lekova, pošto je država preuzela dio troškova terapije. Doplate za pojedine medikamente biće manje za 10 do 40 odsto u narednih godinu dana.

Najveće olakšanje odnosi se na lijekove za hronične bolesti, posebno terapije za srce i visok krvni pritisak. Istovremeno je proširena lista lijekova koji se izdaju na recept, na kojoj su sada i inovativne terapije za najteža oboljenja, kao i ranije veoma skupi lijekovi za srčanu slabost i sprečavanje zgrušavanja krvi.

Očekuje se značajna ušteda za penzionere i hronične bolesnike. Tako će lijekovi koji su do sada koštali između 5.000 i 6.000 dinara ubuduće moći da se kupe za oko 2.000 dinara. Građanima koji su za mjesečnu terapiju izdvajali oko 12.000 dinara trošak će pasti na približno 4.000 dinara.

Nadležni ističu da je cilj da nijedan pacijent ne ostane bez neophodne terapije zbog finansijskih razloga, uz praćenje primjene novih mjera.

(Mondo.rs)