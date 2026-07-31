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Štrajk upozorenja u RiTE "Ugljevik": Radnici traže isplatu doprinosa i veće zarade, termoelektrana i dalje bez uglja

Štrajk upozorenja u RiTE "Ugljevik": Radnici traže isplatu doprinosa i veće zarade, termoelektrana i dalje bez uglja

Autor Dušan Volaš
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Radnici Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja, uz poštovanje minimuma procesa rada, zahtijevajući hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora sa Upravom o povećanju zarada.

rite ugljevik Izvor: Shutterstock

Štrajk je organizovan u složenom trenutku za preduzeće, s obzirom na to da Termoelektrana Ugljevik već dvije sedmice, odnosno 14 dana, ne proizvodi električnu energiju zbog nedostatka uglja. Iz Uprave preduzeća do sada se nisu oglašavali niti saopštili kada bi proizvodnja mogla biti nastavljena.

Sindikat je ranije upozorio javnost da je dug preduzeća po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa narastao na oko 7,8 miliona KM.

Problemi u redovnom snabdijevanju ugljem dovode se u vezu sa ležištem "Istok 2", koje je prije deset godina dato pod koncesiju kompaniji "Komsar". Iako je Republika Srpska ove godine otkupila koncesiona prava za oko 240 miliona KM, eksploatacija uglja na tom lokalitetu još uvijek nije počela, piše "Euronews".

Iz Uprave RiTE "Ugljevik" ni do danas nije bilo zvaničnih odgovora povodom razloga obustave proizvodnje, niti u vezi sa radničkim zahtjevima i održanim štrajkom upozorenja.

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