Nakon četiri mjeseca zastoja: TE Ugljevik ponovo u pogonu

Termoelektrana "Ugljevik" ponovo u pogonu.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je Termoelektrana "Ugljevik" ponovo u pogonu, zahvaljujući naporima Vlade Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske učinila je ogromne napore i pružila podršku da se riješe ključna pitanja koja su dovela do zastoja u rudarskoj proizvodnji, koja je sada normalizovana i stabilizovana u okviru planskih rudarskih aktivnosti", rekao je Đokić novinarima u Banjaluci.

On je precizirao da je Termoelektrana "Ugljevik" od dva časa iza ponoći ponovo u pogonu, nakon skoro četiri mjeseca zastoja.

Đokić je rekao da je u međuvremenu obavljen i redovan godišnji remont Termoelektrane "Ugljevik" i da se proizvodnja električne energije trenutno odvija u okviru zadatih planskih ciljeva, ističući da je uvjeren da će ovo preduzeće uspješno poslovati u budućnosti.

Ministar očekuje da će uskoro biti intenzivirana izgradnja Hidroelektrane "Dabar".

"Na lokalitetu trenutno se izvode radovi u manjem obimu zato što treba riješiti određene finansijske probleme koji postoje između podizvođača koje je angažovala kineska kompanija", pojasnio je Đokić.

Kada je riječ o projektu izgradnje Hidroelektrane "Bistrica", Đokić je rekao da su nedavno na sastanku definisane određene radnje i mjere koje su u fazi realizacije, ističući da će ovaj projekat biti nastavljen i uspješno okončan.

Inače, najveći proizvođač struje u Republici Srpskoj bio je van pogona od 12. januara, zbog nedostatka uglja.