Đokić u Ugljeviku: Remont završen, RiTE nastavlja sa radom u punom kapacitetu

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je sa rukovodstvom Rudnika i termoelektrane "Ugljevik" o stanju u ovom preduzeću i planovima za poslovanje.

Đokić je na početku sastanka istakao da je Vlada Republike Srpske realizovala sve obaveze od preuzimanje koncesije za novo eksploataciono polje i aktivnosti oko arbitraže, čime je uklonjen ogroman teret sa RiTE "Ugljevik".

"U toku višemjesečnog zastoja obavljen je remont i RiTE je ponovo u pogonu", rekao je Đokić novinarima u Ugljeviku.

Sastanku Đokića sa rukovodstvom RiTE prisustvovao je i generalni direktor preduzeća "Elektroprivreda Republike Srpske" Luka Petrović.

Đokić će posjetiti i Rudnik, nakon čega se očekuju izjave novinarima.