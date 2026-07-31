Pored "Krivog sata" u Banjaluci postavljena ploča sa imenima stradalih u zemljotresu 1969. godine

Nakon nedavne obnove "Krivog sata", jednog od najprepoznatljivijih simbola Banjaluke i trajnog podsjetnika na razorni zemljotres iz 1969. godine, na ovom lokalitetu postavljena je memorijalna ploča sa imenima stradalih u toj tragediji.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je da je postavljanjem ove ploče prostor dobio novu dimenziju, postavši mjesto trajnog sjećanja i odavanja počasti svim žrtvama zemljotresa.

Završetkom ovog projekta, kako se navodi, zaokružena je cjelina koja na dostojanstven način čuva uspomenu na stradale. Pored toga, ovaj spomen-prostor svjedoči o snazi i solidarnosti Banjalučana u teškim trenucima nakon razaranja grada.

Iz Gradske uprave ističu da prostor oko "Krivog sata" ostaje mjesto sjećanja, poštovanja i zajedničkog pamćenja za sadašnje i buduće generacije.

"Krivi sat" je spomenik u centru Banjaluke koji je trajno stao u tačno onom trenutku kada je glavni udar zemljotresa pogodio grad – 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova.