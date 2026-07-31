Vremenska prognoza za danas: Sunčano u svim krajevima, živa u termometru skače do 39°C

U svim dijelovima BiH danas će biti sunčano i vruće.

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Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačan bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 29.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutro u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro.

STANJE NA PUTEVIMA

Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dionice magistralnog puta Kozarac–Lamovita, doći će do izmjene režima saobraćaja, koja će trajati do 31. maja naredne godine.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska". Predviđeno je da ovi radovi traju do kraja godine.

Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmijenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda mini-hidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta.

Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na magistralnom Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putuPrnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.