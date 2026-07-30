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NATO digao ratne avione zbog ruskih raketa tokom napada na Ukrajinu

NATO digao ratne avione zbog ruskih raketa tokom napada na Ukrajinu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Kod Lublina u Poljskoj primijećen dron za koji se vjeruje da pripada ruskoj vojsci.

Nepoznat dron u Poljskoj Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Ruska Federacija je u toku noći srijede na četvrtak 30. jul izvela masovne vazdušne napade na Ukrajinu, ali je tokom tog raketnog napada proglašena i vazdušna opasnost u Poljskoj zbog nekoliko projektila koji su završili u vazdušnom prostoru Poljske, piše "CNN". Upozorenje građanima Poljske izdato je danas u ranim jutarnjim časovima dok je još trajao napad Rusije na Ukrajinu.

Sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile na istoku Poljske, kod Lublina. Vlasti u Varšavi, prestonici Poljske, su jutros potvrdile da je postojala mogućnost o vazdušnoj pretnji. Poljska je jutros hitno podigla i ratne avione, a bio je angažovan i avion za rano upozorenje na opasnost kako bi se pratila situacija u Ukrajini.

Svi kopneni vazdušni sistemi, kao i radari bili su u stanju pripravnosti. Stanovnici Lublina prijavili su detonacije i eksplozije rano jutros.

Pronađen je i krater blizu sela Tarnava-Kolonja. Sumnja se da je krater nastao usljed udara nepoznatog letećeg objekta, sumnja se na dron ili projektil. 

U napadu na Ukrajinu stradalo je najmanje osam osoba. Riječ je o jednom od najvećih ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu u prethodnom periodu na šta je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izdao upozorenje u srijedu 29. jula u večernjim časovima.

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dron Poljska NATO

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