NATO hitno digao avione u Rumuniji: Izdato hitno upozorenje građanima zbog nepoznatog drona

Rumunija oborila dron koji je danas ušao u vazdušni prostor ove zemlje, hitno reagovao NATO.

Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Rumunija je danas prepodne oborila dron koji je ušao u njen vazdušni prostor, piše "Rojters". Nepoznati dron je oborio rumunski pilot u ratnom avionu F-16.

Predsjednik Rumunije Nikusor Dan se hitno oglasio o ovom incidentu. Saopštio je javnosti da je dron presretnut u okrugu Buzau, između mjesta Padina i Pogojanela.

Zbog upada nepoznatog drona u rumunski vazdušni prostor, vlasti su izdale upozorenje lokalnom stanovništvu na jugoistoku zemlje. Ministarstvo odbrane Rumunije navodi da se dron kretao rutom Sulina-Braila-Feteški-Buzau.

"Avion F-16 rumunskih Vazduhoplovnih snaga iz 86. vazdušne baze u Feteštiju, koji je u petak, 24. jula, bio na zadatku nadgledanja i praćenja drona koji je ušao u nacionalni vazdušni prostor, dejstvovao je na vazdušni cilj raketom i oborio ga iznad nenaseljene oblasti u blizini mjesta Padina, u okrugu Buzau. Dva borbena aviona Eurofighter Typhoon italijanskih vazduhoplovnih snaga iz 57. vazdušne baze Mihail Kogalničanu i dva borbena aviona F-16 rumunskih vazduhoplovnih snaga iz 86. vazdušne baze u Feteštiju, koji su bili u sastavu službe vazdušne policije, poletjeli su u 9.48, odnosno 10.56 časova, radi praćenja situacije", navodi se u saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane.

Nepoznati dron je prešao oko 200 kilometara iznad Rumunije. Dron je nekako uspeo da izbegne sisteme protivvazdušne sisteme na zemlji zbog čega su hitno reagovali i rumunska avijacija i NATO.