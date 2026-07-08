BiH krenula pobjedom na Evropskom prvenstvu: "Zmajići" imali plus 7 protiv Rumunije, ali bez drame nije moglo!

Bh. rukometaši su u završnici zakomplikovali situaciju u Turdi, ali su na kraju iz meča sa domaćinom EP izašli kao pobjednici.

Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH do 20 godina startovala je pobjedom na prvenstvu Evrope u Rumuniji. U prvom kolu grupe E, "zmajići" su porazili upravo domaćina turnira (34:36) i napravili odličan uvod pred okršaje sa Izraelom i Švedskom koji predstoje do kraja grupne faze.

Imali su Rumuni u prvih 10-15 minuta prvog dijela prednost od dva gola (7:5, 8:6, 9:7), ali su do odlaska na odmor terenom "zagospodarili" bh. rukometaši, koji su pred start drugog dijela rivalu odmakli tri koraka (15:18).

Prednost sa odmora je u 44. i 48. minutu bila uduplana (20:26, 24:30), da bi najveći plus na svojoj strani izabranici Alena Hadžića imali u 52. minutu, kada je na semaforu pisalo 26:33, poslije pogotka Adena Lugavića.

Bez drame, međutim, nije pomoglo. Od 54. do 60. minuta, Rumuni su napravili seriju 5:0, pa su od 29:35 stigli do 34:35. Domaćin je golom Emanuela Serbana, najefikasnijeg Rumuna u današnjem meču, prišli na minus od jednog gola, alio je sve dileme oko pobjednika otklonio najbolji pojedinac u bh. taboru Alen Hadžimuhamedović iz sedmerca. Postigao je sedam sekundi prije posljednjeg oglašavanja sirene svoj 11. gol na meču i ovjerio veoma značajan trijumf.

Preostala dva meča u grupi BiH će odigrati sa početkom u 11.00 časova. Meč sa Izraelcima zakazan je za sutra (9. jul), dok se susret sa Šveđanima igra 11. jula, a za razliku od prva dva meča, ovaj će biti odigran u Klužu.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od šest grupa nastaviće takmičenje u glavnoj rundi, dok će trećeplasirani i četvrtoplasirani razigravati za plasman od 13. do 24. mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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