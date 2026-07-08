logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH krenula pobjedom na Evropskom prvenstvu: "Zmajići" imali plus 7 protiv Rumunije, ali bez drame nije moglo!

BiH krenula pobjedom na Evropskom prvenstvu: "Zmajići" imali plus 7 protiv Rumunije, ali bez drame nije moglo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. rukometaši su u završnici zakomplikovali situaciju u Turdi, ali su na kraju iz meča sa domaćinom EP izašli kao pobjednici.

Rukomet Evropsko prvenstvo Rumunija BiH 34:36 Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH do 20 godina startovala je pobjedom na prvenstvu Evrope u Rumuniji. U prvom kolu grupe E, "zmajići" su porazili upravo domaćina turnira (34:36) i napravili odličan uvod pred okršaje sa Izraelom i Švedskom koji predstoje do kraja grupne faze.

Imali su Rumuni u prvih 10-15 minuta prvog dijela prednost od dva gola (7:5, 8:6, 9:7), ali su do odlaska na odmor terenom "zagospodarili" bh. rukometaši, koji su pred start drugog dijela rivalu odmakli tri koraka (15:18).

Prednost sa odmora je u 44. i 48. minutu bila uduplana (20:26, 24:30), da bi najveći plus na svojoj strani izabranici Alena Hadžića imali u 52. minutu, kada je na semaforu pisalo 26:33, poslije pogotka Adena Lugavića.

Možda će vas zanimati

Bez drame, međutim, nije pomoglo. Od 54. do 60. minuta, Rumuni su napravili seriju 5:0, pa su od 29:35 stigli do 34:35. Domaćin je golom Emanuela Serbana, najefikasnijeg Rumuna u današnjem meču, prišli na minus od jednog gola, alio je sve dileme oko pobjednika otklonio najbolji pojedinac u bh. taboru Alen Hadžimuhamedović iz sedmerca. Postigao je sedam sekundi prije posljednjeg oglašavanja sirene svoj 11. gol na meču i ovjerio veoma značajan trijumf.

Preostala dva meča u grupi BiH će odigrati sa početkom u 11.00 časova. Meč sa Izraelcima zakazan je za sutra (9. jul), dok se susret sa Šveđanima igra 11. jula, a za razliku od prva dva meča, ovaj će biti odigran u Klužu.

Prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od šest grupa nastaviće takmičenje u glavnoj rundi, dok će trećeplasirani i četvrtoplasirani razigravati za plasman od 13. do 24. mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Rumunija BiH Rukomet zmajići

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC