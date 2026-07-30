logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveći srpski talenat odmjerio sa snage sa NBA zvijezdom: "Veliki si igrač, a još veći čovjek"

Najveći srpski talenat odmjerio sa snage sa NBA zvijezdom: "Veliki si igrač, a još veći čovjek"

0

Perspektivni srpski košarkaš Nikola Kusturica živi svoj san.

Nikola Kusturica trenirao sa Janisom Adetokumbom Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najsperspektivnijih srpskih igrača Nikola Kusturica trenirao je sa dvostrukim MVP-jem NBA lige, Janisom Adetokumbom i pohvalio se tim iskustvom na društvenim mrežama. 

Mladi reprezentativac Srbije je doživio meteorski uspjeh u posljednje dvije godine. Debitovao je za prvi tim Barselone, briljirao je u mlađim selekcijama reprezentacije, a ovog ljeta je potpisao za prestižni koledž UCLA. Nema sumnje da je pred njim velika karijera, dok se očekuje da 2028. godine izađe na NBA Draft.

"Hvala na iskustvu. Veliki igrač, još veći čovjek", napisao je Kusturica uz fotografiju sa Janisom.

Izvor: nikola_kusturica/Instagram

 Ugovor života

Kusturica je nakon odvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu potpisao za Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa. Prihvatio je nevjerovatnu ponudu od 12 miliona evra za dvije sezone i nema sumnje da je donio najbolju odluku za nastavak karijere.

 Na ovom prestižnom koledžu su bili svojevremeno i Karim Abdul-Džabar, Bil Volton, Redži Miler, Džejson Kapono, Aron Aflalo, Lonzo Bol i mnogi drugi i nadamo se da će biti odskočna daska i za Kusturicu koji bi tako kroz dve godine mogao da se nađe u NBA ligi.

Kusturica je prošle godine u selekciji do 16 godina ponio titulu MVP-ja Evropskog prvenstva, dok je u selekciji do 17 godina na Svjetskom prvenstvu bio član idelane petorke.

Tagovi

Nikola Kusturica Janis Adetokumbo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC