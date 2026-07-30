Perspektivni srpski košarkaš Nikola Kusturica živi svoj san.

Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najsperspektivnijih srpskih igrača Nikola Kusturica trenirao je sa dvostrukim MVP-jem NBA lige, Janisom Adetokumbom i pohvalio se tim iskustvom na društvenim mrežama.

Mladi reprezentativac Srbije je doživio meteorski uspjeh u posljednje dvije godine. Debitovao je za prvi tim Barselone, briljirao je u mlađim selekcijama reprezentacije, a ovog ljeta je potpisao za prestižni koledž UCLA. Nema sumnje da je pred njim velika karijera, dok se očekuje da 2028. godine izađe na NBA Draft.

"Hvala na iskustvu. Veliki igrač, još veći čovjek", napisao je Kusturica uz fotografiju sa Janisom.

Izvor: nikola_kusturica/Instagram

Ugovor života

Kusturica je nakon odvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu potpisao za Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa. Prihvatio je nevjerovatnu ponudu od 12 miliona evra za dvije sezone i nema sumnje da je donio najbolju odluku za nastavak karijere.

Vidi opis Najveći srpski talenat odmjerio sa snage sa NBA zvijezdom: "Veliki si igrač, a još veći čovjek" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Na ovom prestižnom koledžu su bili svojevremeno i Karim Abdul-Džabar, Bil Volton, Redži Miler, Džejson Kapono, Aron Aflalo, Lonzo Bol i mnogi drugi i nadamo se da će biti odskočna daska i za Kusturicu koji bi tako kroz dve godine mogao da se nađe u NBA ligi.

Kusturica je prošle godine u selekciji do 16 godina ponio titulu MVP-ja Evropskog prvenstva, dok je u selekciji do 17 godina na Svjetskom prvenstvu bio član idelane petorke.