Evropa će bojkotovati sljedeće Svjetsko prvenstvo? UEFA zakazala hitan sastanak zbog Trampa i Infantina

Aleksandar Čeferin će vrlo uskoro predsjedavati sastankom koji bi mogao da odredi sudbinu fudbala. UEFA planira da se odmetne od FIFA ako Đani Infantino proda Svjetsko prvenstvo Amerikancima.

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja se saga oko moguće prodaje Svjetskog prvenstva. Nakon što je u medije procurio plan FIFA da dio vlasničke strukture organizacije Mundijala prodan Džaredu Kušneru i grupi američkih investitora povezanih sa Donaldom Trampom izbio je pravi skandal.

Oglasio se Sep Blater da kritikuje ovakvo povezivanje FIFA i Đanija Infantina sa Amerikancima, a Fudbalski savez Češke je prvi koji je javno istupio. Sada je otkriveno da će se u četvrtak uveče članice UEFA sastati po hitnom postupku da bi se usaglasila politika Evrope po ovom pitanju.

Navodno su šefovi fudbalskih saveza u UEFA vrlo nezadovoljni i među 55 članica skoro da nema nikoga ko podržava ovakav razvoj događaja i odluke Infantina i FIFA, osim predsjednika Fudbalskog saveza Češke. A postoji nekoliko prijedloga šta da se radi.

Šta planira UEFA?

Jedan model za koji se neki zalažu je bojkot FIFA, što bi praktično značilo da evropske selekcije ne bi učestvovale na narednom Mundijalu. To bi bio ogroman udarac jer iako se ranije dešavalo da neke reprezentacije bojkotuju prvenstvo, na ovom nivou nikada nije viđeno nešto slično. Takođe, sa proširenjem Mundijala ko zna na šta bi to ličilo bez 13 učesnika iz Evrope.

"Ovo prelazi sve granice koje jedna fudbalska institucija nikada ne bi smela da pređe. UEFA shvata sve ovo veoma ozbiljno, tako bi trebalo da bude i sa svakim nacionalnim fudbalskim savezom i dioničarima. Od liga preko klubova, igrača, navijača, ljudima na vlasti i svima kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu nešto što može da se proda. Posebno bez ikakve transparentnosti oko toga kome to finansijski ide na ruku. Niko od nas nije vlasnik fudbala i nije na FIFA da ga proda. Uloga Infantina bi bila da bude neka vrsta komesara ili izvršnog direktora. Plata za tu funkciju još nije utvrđena, ali naši izvori kažu da bi mogla da bude na nivou NFL lige i tamo komesar zarađuje godišnje oko 64 miliona dolara, što je oko deset puta više od njegove trenutne zarade", stoji u tekstu saopštenja UEFA ovom prilikom.