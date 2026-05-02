Mini-pripreme "zmajića" pred Evropsko prvenstvo: Reprezentacija BiH se okuplja u Sarajevu

Bh. selekcija do 20 godina pripremaće se u Sarajevu pred predstojeću kontinentalnu smotru.

Izvor: Rukometni savez BiH

U okviru priprema na nastup na Evropskom prvenstvu u Rumuniji predstojećeg ljeta, mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-20) obaviće mini-pripreme od 10. do 17. maja. Pripreme će se obaviti u Sarajevu, a selektor Alen Hadžić odredio je spisak igrača za ovo okupljanje.

Na spisku se nalaze: Mihajlo Vujadinović (Trimo Trebnje), Dino Oštraković (Slovan Ljubljana), Milan Dedić (Izviđač), Emil Popaja (HK Aranas), Emir Delić (Maglaj), Ante Toni Cvitanović (Metković Mehanika), Bakir Hamurović (Krivaja), Alen Hadžimuhamedović (Bitighajm), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister), Aden Lugavić (Konjuh), Roko Raguž (Zrinjski), Vahid Halilović (Metković Mehanika), Kristian Katić (Izviđač), Ajdin Klis (Krivaja), Karlo Perić (Nekse), Adin Husanović (Krivaja), Kenan Salkičević (Skovde) i Tin Filipović (Metković Mehanika; Hrvatska).

Osim selektora Hadžića u stručnom štabu su i treneri Adam Savić i Andrej Bošnjak, te fizioterapeut Fikret Andelić.

Podsjećamo, bh. selekcija se nalazi u grupi E sa Izraelom, Rumunijom i Švedskom. Prvi meč na Evropskom prvenstvu odigraće 8. jula protiv domaćina Rumunije, dan kasnije na rasporedu je duel sa Izraelom, a bh. tim će protiv Švedske igrati 11. jula.

(mondo.ba, D. Šutvić)