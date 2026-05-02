logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mini-pripreme "zmajića" pred Evropsko prvenstvo: Reprezentacija BiH se okuplja u Sarajevu

Dragan Šutvić
0

Bh. selekcija do 20 godina pripremaće se u Sarajevu pred predstojeću kontinentalnu smotru.

Spisak reprezentacije BiH u rukometu za Evropsko prvenstvo

U okviru priprema na nastup na Evropskom prvenstvu u Rumuniji predstojećeg ljeta, mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-20) obaviće mini-pripreme od 10. do 17. maja. Pripreme će se obaviti u Sarajevu, a selektor Alen Hadžić odredio je spisak igrača za ovo okupljanje.

Na spisku se nalaze: Mihajlo Vujadinović (Trimo Trebnje), Dino Oštraković (Slovan Ljubljana), Milan Dedić (Izviđač), Emil Popaja (HK Aranas), Emir Delić (Maglaj), Ante Toni Cvitanović (Metković Mehanika), Bakir Hamurović (Krivaja), Alen Hadžimuhamedović (Bitighajm), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister), Aden Lugavić (Konjuh), Roko Raguž (Zrinjski), Vahid Halilović (Metković Mehanika), Kristian Katić (Izviđač), Ajdin Klis (Krivaja), Karlo Perić (Nekse), Adin Husanović (Krivaja), Kenan Salkičević (Skovde) i Tin Filipović (Metković Mehanika; Hrvatska).

Osim selektora Hadžića u stručnom štabu su i treneri Adam Savić i Andrej Bošnjak, te fizioterapeut Fikret Andelić.

Podsjećamo, bh. selekcija se nalazi u grupi E sa Izraelom, Rumunijom i Švedskom. Prvi meč na Evropskom prvenstvu odigraće 8. jula protiv domaćina Rumunije, dan kasnije na rasporedu je duel sa Izraelom, a bh. tim će protiv Švedske igrati 11. jula.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Tagovi

Rukomet zmajići BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC