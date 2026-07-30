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Pokušao prošvercovati tonu morskih ježeva u Italiju: Opatijska policija uhapsila muškarca sa lažnim papirima i drogom

Pokušao prošvercovati tonu morskih ježeva u Italiju: Opatijska policija uhapsila muškarca sa lažnim papirima i drogom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Opatijska policija uhapsila je 35-godišnjeg državljanina Hrvatske zbog sumnje da je pokušao da iznese iz zemlje tonu crnog morskog ježa koji je zaštićena vrsta.

Hrvatska: Pokušao iznijeti tonu crnih ježeva u Italiju Izvor: YouTube/screenshot/Classy Flowers

Sabraćajna policija zaustavila je osumnjičenog prije dva dana na auto-putu dok je kombijem italijanski registracija pokušao da izađe iz Hrvatske.

Pregledom vozila policaja je pronašla više od hiljadu kilograma crnog morskog ježa smještenih u posebne plastične sanduke.

Sumnja se da ih je muškarac prevozio radi prodaje u susjednoj Italiji, što je protivno pravilima o skupljanju zavičajnih divljih vrsta.

Osumnjičeni je policajcima pokazao i krivotvoreni međunarodni tovarni list, prenosi portal "Indeks".

Upravljao je vozilom uprkos zabrani, a kod sebe je imao i goro šest grama konoplje.

Morski ježevi su vraćeni u more u opatijskom akvatoriju.

Nakon kriminalističkog istraživanja, 35-godišnjak je krivično prijavljen nadležnom državnom tužilaštvu i predat pritvorskom nadzorniku.

Sankcionisan je i zbog saobraćajnog prekršaja te posjedovanja droge.

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Hrvatska šverc hapšenje

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