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Hrvatski policajac van dužnosti razotkrio šverc u kombiju Granične policije BiH

Hrvatski policajac van dužnosti razotkrio šverc u kombiju Granične policije BiH

Autor Haris Krhalić
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Hrvatski policajac van dužnosti razotkrio je šverc namještaja nakon što je u slobodno vrijeme uočio sumnjiv istovar iz službenog kombija Granične policije BiH.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Hrvatski policijski službenici otkrili su slučaj krijumčarenja u kojem je iskorišteno službeno vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine. Kako prenosi portal Index, u kombiju bh. granične službe prevezen je kupaonski namještaj na teritoriju Hrvatske, a slučaj su locirali i procesuirali službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Događaj se desio 22. aprila ove godine na graničnom prelazu Unka kod Metkovića. Službeni kombi Granične policije BiH ušao je u Republiku Hrvatsku bez uobičajenog carinskog i policijskog pregleda.

Ovakav postupak omogućen je na osnovu važećeg bilateralnog Ugovora o tranzitu službenih vozila između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovaj sporazum olakšava prelazak državne granice pripadnicima policijskih i drugih javnih službi radi efikasnijeg obavljanja dužnosti na specifičnim dijelovima teritorije gdje su granice blizu.

Za ovaj slučaj se saznalo nakon što je hrvatski policajac, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, primijetio istovar paketa iz pomenutog službenog kombija u jedan objekat nedaleko od granice.

Nakon njegove dojave, nadležne policijske patrole su na licu mjesta zatečen je muškarac koji je pakete prebacivao u privatni automobil dubrovačkih registarskih oznaka. Daljom provjerom, paketi su locirani u jednoj vikendici na tom području, Utvrđeno je da se radi o namještaju za kupatilo sa deklaracijama Bosne i Hercegovine, a robu je preuzela vlasnica te nekretnine.

O pronalasku neocarinjene robe obaviještena je Carinska uprava Republike Hrvatske, koja je vlasnici nekretnine izrekla prekršajnu kaznu zbog carinskog prekršaja.

Sa druge strane, Granična policija Bosne i Hercegovine pokrenula je i trenutno provodi internu istragu i kriminalističko istraživanje. Takođe, postavlja se pitanje da li je sličnih slučajeva bilo još.

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Tagovi

šverc Hrvatska Granična policija BiH

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