Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Zdravka Šagolja: Osumnjičen za šverc pola tone kokaina

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagolja zbog šverca 505 kilograma kokaina vrijednog 50 miliona evra.

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Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv državljanina BiH i Hrvatske Zdravka Šagolja zbog učešća u krijumčarenju oko 505 kilograma kokaina iz Ekvadora u hrvatsku Luku Ploče.

Šagolj se tereti da je član organizovane kriminalne grupe koja je djelovala u regionu, Evropi i Južnoj Americi, te da je učestvovao u krijumčarenju droge iz Ekvadora, preko luka Pirej i Ploče s ciljem dalje distribucije na područje BiH i zemalja regiona.

Prema navodima optužnice, Šagolj je trebao da osigura nesmetan prolazak droge preko carinskog terminala u Luci Ploče, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Pripadnici organizovane kriminalne grupe, kao i Šagolj, koristili su kriptovanu aplikaciju "Skaj" radi komunikacije i dogovora o izvršenju krivičnog djela.

Droga je krijumčarena u kontejneru za brodski prevoz sa pošiljkom banana iz Ekvadora.

Agencije za sprovođenje zakona BiH i zemalja regiona su u saradnji sa međunarodnim partnerima locirale i zaplijenile drogu po dolasku u Luku Ploče 19. marta 2021. godine.

Tada je u dvostrukom dnu kontejnera pronađeno 505 kilograma droge, čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 50 miliona evra, a koja je bila namijenjena za više naručilaca sa područja zemalja regiona.