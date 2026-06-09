Policija u Bugojnu pronašla 600 grama spida

Policija je u Bugojnu izvršila pretrese na tri lokacije i pronašla 600 grama spida.

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Policija je na području Bugojna, prilikom pretresa automobila i stambenih objekata na tri lokacije, pronašla 600 grama spida, saopšteno je iz Ministarstva unutranjših poslova Srednjobosanskog kantona.

Pretresom automobila "škoda" koji koristi lice čiji su inicijali M.M. pronađeno je oko 100 grama droge, dok je u stambenim prostorijama, pomoćnim objektima i dvorištu ovog lica pronađeno još oko pola kilograma spida.

Izvršeni su i pretresi stambenih objekata i pomoćnih prostorija na drugoj lokaciji koje koriste lica M.M, R.Ć. i L.P.

Akcija je realizovana juče poslije podne u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a protiv osumnjičenih se preduzimaju zakonom propisane mjere.