Skaj prepiske "kavčana": Razotkrivena mreža šverca kokaina kroz Evropu i milionske pošiljke

Skaj prepiske otkrivaju navodne razgovore pripadnika kavačkog klana o švercu kokaina iz Južne Amerike u Evropu i milionskim zaradama. Pominju se višetonske pošiljke i mreža distribucije u više evropskih država.

Izvor: Djordje Kostic/Natalya Volchenkova/Shutterstock

U jeku pandemije korona virusa kavčani su uspjeli da istovare dva puta po dvije i po tone kokaina na evropsko tlo, a onda na Skaju međusobno prepričavali ko je bio zadužen za tu isporuku, pominjući ćelije Balkanskog narko-kartela od Pljevalja do kotorskog naselja Kavač.

O tome su početkom 2020. godine, preko nekada zaštićene telefonske aplikacije, razgovarali bjegunci Filip Zindović Kljajević i Dražen Milović. Pljevljak i Trebinjac mjesecima dogovaraju krčmljenje skupocenog bijelog praha, cijene kokaina u evropskim državama, način na koji će se dostaviti droga...

Nakon što Milović 10. januara te godine pita za cijenu kokaina, Zindović mu prvobitno objašnjava da je sve niža, a potom jadikuje što pljevaljska ćelija kartela osam mjeseci ne uspijeva da realizuje taj posao - da iz Južne Amerike drogu prebaci u Evropu.

Objašnjavajući bliskom rođaku kavčanina sa policijskom značkom Ljuba Milovića kako funkcioniše koja karika u krijumčarskom lancu, navodi da cijenu formira kada preuzima robu na Starom kontinentu...

"Sad kad dođe nešto meni pravićemo cijene. Sad da imam robe, recimo, ili da sam preuzeo prodaju na 29 plus 1.500 prevoz, tamo bi me izlazila 30.500. Ispod toga ne može nikog izaći tamo da je pošalje, to znam", piše on.

Frizer iz Trebinja piše mu da su neki "kupili" po 30.000 evra kilogram droge, a Zindovića Kljajevića zanima količina kokaina koji im je prodat po toj cijeni.

"30 bi moglo na 30 tamo da me izađe da imam sad robu po ovim cijenama. Jer na tu količinu transport bude 1h plafon", piše on i dodaje da "mora proraditi"...

Sa Milovićem tada dijeli i svoje planove:

"Ako ovi iz Pljevalja istovare nešto u narednih 10 dana, a hoće valjda, ja ću 50 uzeti na prvu cijenu da šaljem. Možda i 100, i onda lagano šaljem".

Trebinjac, međutim, sagovornika obavještava da su Pljevljaci ipak imali neku uspješnu isporuku, što ovaj negira.

"Nisu od maja brate. Golf pečat zadnji. Na 22 sam ga uzimao ja tada od njih. Neke mekše malo na 21.500", piše on.

Milović piše da je u međuvremenu stizala "roba" iz Kolumbije, pa Pljevljak ponovo pojašnjava:

"Jes bila je Kolumbija - Golf pečat zadnji. Prije toga Čapo i LA bili, a to su kavači istovarili, nisu Pljevljaci. 4C. Nije je puno bilo. Golf su 2 i po tone izašle, to je kraj maja negdje bilo 4C-a isto, ali nisu oni istovarili. Šta PV istovare to ja pomažem oko posla iz luke do smještanja. Tako da znam da nisu. A ako je neko, kao jedan Dalton iz Pljevalja ili neki ti poslao, uzeli od ovih. Pa on nije PV. On čuva Zvicerovu ženu. On je kavač, samo je iz PV. Mislim, jeste iz PV ali nema ništa sa... ekipom od Darka", piše on.

Nakon što Trebinjac ponavlja da su Pljevljaci i u tih nekoliko mjeseci imali isporuke, Zindović opet objašnjava da je to pojedinac koji nema veze sa klanom iz grada pod Golubinjom...

"Znam ja to, ali ti kažem kako je u PV stanje. Ja u PV sve znam i sa njima radim, kod njih sam ovamo gdje sam".

Tada i objašnjava da je Dalton, za kog navode da je tjelohranitelj Tamare Zvicer, dobar momak i da ga cijene i u Pljevljima, ali da nije u kriminalnom poslu sa tom ekipom.

Prepričava i da se Pljevljaci uglavnom paze, da nekada rade zajedno sa ekipom kavčana, ali i da obje ćelije rade same za sebe.

Pojašnjava i da je posljednja isporuka stigla u zelenom balonu, da ima fotografiju u starom telefonu, ali i da su zbog „zastoja” sa izmjenom režima zbog kovida obje ekipe u minusu.

"Dug period ništa prošlo nije. A ovi iz PV samo kirija u Holandiju imaju mjesečno 45.000 za štek stanove i za hale. Kad se istovara roba gdje sve to stoji", piše on.

Žali se i da su isporuke padale, a da je istu sudbinu umalo doživjela i posljednja...

"Možda kad dođe u Hol sljedeća neka ja uzmem prodaju, jer imam 2 stana, kurire što plaćam i kupce, nevezano i za PV ili bilo koga, mada nisam do sad preuzimao preko 100 kilograma odjednom", piše on.

Tada pominju i izvjesnog Lakijevog brata, pa Zindović piše.

"A dobra je to para. Evo 500 kg ode za 7 dana, dato na 28 sve, prodali na 30. To je milion. Ali vazda i kiks. I 100 kg dog. završim, vazda se desi da mi neko 2 ne plati, 5 mi kasni ili padne 2-3. I onda nikad od 100 h čistih poslije troškova stana i kurira, ne uzmem ni 20-30 h", piše on.

Miloviću se žali i kako je kiksao u junu 2019. godine.

"Poslah momku 5 kg za Hamburg, on dao nekim Pazarcima oni mu pobjegli sa robom. Još mi pare dao nije, nešto preko pola. Ne mogu mu život uzeti, jer nema da ih da, a da naplaćujem i jurim ko je njega zeznuo - ne mogu isto", piše on.

Pojašnjava i da ga je taj posao koštao 120.000 evra, da mu je zarada trebalo da bude 20.000 evra, a da je tek 80.000 evra izvukao.

Ko je sve u klanu

Trebinjski frizer dio je narko-ekipe okupljene oko Vukašina Vojinovića i jednog od vođa takozvanog "Grand klana" Aleksandra Mijajlovića.

Do tih dokaza došli su istraživači iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), koji tragaju za Milovićem. Taj bliski rođak odbjeglog policajca Ljuba Milovića već je obuhvaćen optužbama SDT-a protiv tzv. policijskog narko-kartela.

Trebinjac, koji je na Skaju pisao pod nadimkom "Britva", prema sumnjama SDT-a kokain je kupovao od Dejana Bulatovića, koji je minulog vikenda lišen slobode u akciji specijalnih tužilaca i SPO-a.

Osim Bulatovića, službenici SPO-a tog dana lišili su slobode i Radomana Vintolma. Prethodno su policajci kojima rukovodi Predrag Šuković pretresli stanove i imovinu osumnjičenih i sprovodili hitne dokazne radnje. Terete ih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori „na malo” preprodavao kokain.

Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje je izvršilo hitne dokazne radnje u Podgorici i lišilo slobode dva lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", saopšteno je iz SDT-a.

Šverc više od tone kokaina, u kom je, kako se sumnja, učestvovao Vintolm, početkom 2021. godine organizovao je narko-klan okupljen oko odbjeglog policajca Ljuba Milovića i optuženog Milete Ojdanića.

Međutim, u martu 2021. godine belgijske vlasti u luci Antverpen bile su brže od vojnika te ćelije Balkanskog narko-kartela, pa su među vrećama i paletama kukuruza zaplijenile 1.044,71 kilogram kokaina.

Spisi SDT-a pokazuju da se ta kriminalna ekipa na različite načine dovijala da iz Južne Amerike prošvercuje kokain na tlo Starog kontinenta. SDT tereti Milovića i Ojdanića da su od 2019. godine, na organizovan način i međunarodnom nivou, krijumčarili velike količine kokaina.

Prema tužilačkim podacima, članovi te kriminalne grupe, osim Vojinovića i Mijajlovića, bili su Filip Zindović Kljajević, Vuk Banićević, Vlado Banićević, Nebojša Bugarin, Radoje Zvicer, Božidar Jabučanin, Milan Popović i Vladimir Bajčeta. Istraživači tvrde da je kriminalna organizacija Milovića i Ojdanića djelovala na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ekvadora, Holandije, Belgije, Nemačke, Turske, kao i drugih država Evrope i Južne Amerike.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, pripadnici te kriminalne grupe bili su i optuženi članovi policijskog narko-kartela Ivan Stamatović, Marko Novaković, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Goran Stojanović, Dražen Milović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, Dejan Knežević, Milo Božović, Bojan Ojdanić, Radovan Perović i više NN lica.

Rusi "kopaju kokain" u parkovima

Milović, koji je po potjernici crnogorskih istražnih organa sredinom 2023. godine hapšen u Moskvi, sa Zindovićem je raspravljao i o švercu kokaina u Rusiji.

"Uh, Rusija je zeznuta. Rekao mi je drug to nešto kako to ide. To je svima smiješno bilo, ali negdje uzeše pare na to", piše Zindović.

Trebinjac objašnjava kako, prema njegovim riječima, u toj državi funkcioniše primopredaja - droga se ostavlja uz unapred zadate koordinate.

"Slabo to ko može kod nas da shvati ozbiljno. Rusi neki rade to isto odavno po Evropi, uzeli pare, oni su bili među prvima... Jel šalješ ili ono negdje šteknuto pa uzimaju. Ovi su kopali po parkovima, pa daju koordinate... Po Skandinaviji se to radi sad baš mnogo", piše Zindović.