logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mjesec dana pritvora za četvoro osumnjičenih za požare

Mjesec dana pritvora za četvoro osumnjičenih za požare

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Četvoro osumnjičenih za izazivanje požara na području Zadra dobilo je mjesec dana istražnog zatvora.

pritvor Izvor: Shutterstock

Istražni protvor od mjesec dana određen je za četvoro osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području.

Njima je stavljeno na teret teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti, a riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tokom postupka može biti promijenjena, pa i u krivično djelo terorizam, javio je HRT.

Sudija istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković objasnio je da istražni zatvor nije svim osumnjičenima određen po istim osnovama.

"Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, a svim četvoro zbog opasnosti od ponavljanja djela. Jednom je određen i zbog opasnosti od bjekstva jer je riječ o licu koje ima dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Srbije", rekao je Visković.

Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske, te trojici državljana Hrvatske od 42, 45 i 46 godina.

Osumnjičeni su djelimično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije.

Trojica muškaraca u vrijeme počinjenja djela bila su pod jakim uticajem alkohola, dok se za osumnjičenu ženu to još utvrđuje, navodi HRT.

Oni su osumnjičeni da su običnim upaljačem palili suvu travu uz put.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ