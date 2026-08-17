Tragičan bilans vatrene stihije kod Omiša: Jedna osoba poginula, potpuno izgorjelo 28 kuća i preko 100 vozila

U velikom požaru na području Omiša potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, a šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinjake, još nije procijenjena, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Djelimično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Boban je naveo da je potpuno izgorjelo i sedam privrednih objekata, tri ugostiteljska, šest pomoćnih objekata uz porodične kuće, kao i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu.

Nakon što Gradska uprava izvrši uvid u stanje i izjasni se o šteti, Boban je najavio da će Štab civilne zaštite zatražiti proglašenje prirodne nepogode.

Državno tužilaštvo je saopštilo da je sa policijom, inspektorom za zaštitu od požara i eksplozija obavilo uviđaj na mjestu gdje je izbio požar, te da nastavlja istragu o svim okolnostima požara, prenijeli su hrvatski mediji.

Na mjestu nastanka požara uzeti su uzorci koji će biti vještačeni kako bi se pokušao utvrditi uzrok izbijanja vatre.

Istražioci prikupljaju snimke nadzornih kamera sa cijelog zahvaćenog područja, a naređeno je i snimanje požarišta, te fotografisanje uništenih objekata i vozila.

U požaru je jedna osoba poginula, a tužilaštvo je saopštilo da je povrijeđeno 38 osoba, od kojih je 10 bilo u bolnicama zbog teškog zdravstvenog stanja.

Izvor: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Premijer Andrej Plenković najavio je ranije da će Vlada, nakon procjene ukupne štete, finansijski pomoći Omišu i okolnim mjestima i da će odluka o pomoći biti donesena kada budu poznate razmjere štete.

Prema dosadašnjim rezultatima uviđaja Županijskog državnog tužilaštva u Splitu, požar je izbio u četvrtak, 13. avgusta, oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice.

Nošen snažnim vjetrom proširio se sve do Omiša, na području dugom oko 23 kilometra i širokom oko 1,5 kilometara. Izgorjelo je oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i borove šume.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, evakuisano je oko 2.500 ljudi, koji su potom smješteni u prihvatne centre. U gašenju su učestvovala 253 vatrogasca sa 83 vozila i osam protivpožarnih aviona.

Hrvatska vatrogasna zajednica juče je saopštila da je stanje na području Lokve Rogoznice i Omiša stabilno, te da su zbog povoljne situacije povučene vanredne vatrogasne snage iz unutrašnjosti.

Požar je zahvatio područje Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, Stanića, Nemire i Omiša.