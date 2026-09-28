Državljanin Srbije uznemiravao žene u Austriji: Policija u Gracu objavila opis osumnjičenog

Austrijska policija istražuje incident u kojem je muškarac masturbirao pred ženama u Gracu.

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Tridesetogodišnji državljanin Srbije osumnjičen je da je početkom septembra u Gracu masturbirao pred dvije žene, saopštila je austrijska policija, koja sada poziva svjedoke, ali i eventualne druge žrtve, da se jave.

Incident se dogodio 9. septembra oko podneva u šumi Lihvald. Prema navodima policije, muškarac je oko 12 časova nedolično postupao pred dvije žene iz Graca, stare 24 i 22 godine.

Kako se sumnja, isti muškarac se pred ženama ponovo nedolično ponašao oko 12.45 časova.

Policija ga je kasnije pronašla kako sjedi na klupi u parku u okviru šume. Nakon identifikacije, pušten je na slobodu do eventualnog podizanja optužnice.

Policija objavila opis osumnjičenog

Austrijska policija navela je da je osumnjičeni visok oko 170 centimetara, srednje do snažnije građe i neurednog izgleda.

Ima crnu, odnosno tamnu kosu do ramena i kratku crnu bradu. U trenutku incidenta nosio je sivu majicu kratkih rukava i tamnozelene ili sive pantalone.

Policija poziva sve koji su bili svjedoci događaja, kao i osobe koje su možda doživjele sličan incident, da se jave.

Informacije se mogu dostaviti policijskoj stanici na Rihplacu u Gracu na broj 059 133/65 92.

Istraga i zbog incidenta sa dvije djevojčice

Policija u Gracu istovremeno istražuje i drugi slučaj koji se dogodio na području Libenaua krajem avgusta i početkom septembra.

Nepoznati muškarac je, prema dosadašnjim informacijama, navodno pokazivao polni organ dvjema devetogodišnjim djevojčicama, nakon čega je pobjegao na ljubičastom električnom trotinetu.

Iako se oba slučaja istražuju zbog sličnog oblika nedoličnog ponašanja, policija je isključila mogućnost da ih je počinila ista osoba.

(Blic/MONDO)