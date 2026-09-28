Kraj misije: Američke vojne snage se povukle iz Iraka nakon 23 godine

Američke vojne snage zvanično su se povukle iz Iraka, čime je nakon 23 godine od invazije 2003. okončana vojna misija SAD u ovoj zemlji.

Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Američke vojne snage povukle su se iz Iraka, čime je okončano više od dvije decenije američkog vojnog prisustva koje je započelo invazijom 2003. godine.

Prema informacijama koje prenosi njemačka agencija dpa, pozivajući se na visokog zvaničnika iračke vlade, američke borbene jedinice i logistička podrška napustile su teritoriju Iraka, dok se zvanična potvrda iz Vašingtona još očekuje.

Povlačenje nije iznenadno, Vašington i Bagdad su još 2024. godine dogovorili plan okončanja vojne misije međunarodne koalicije predvođene SAD, postavivši 30. septembar 2026. godine kao krajnji rok.

Podaci Pentagona pokazuju da je posljednjih godina u Iraku bilo raspoređeno oko 2.500 američkih vojnika. Nakon povlačenja iz baza u većem dijelu zemlje, deo snaga nakratko je ostao u autonomnom regionu Kurdistan.

Od svrgavanja Huseina do borbe protiv ISIL-a

Američko vojno prisustvo počelo je invazijom u martu 2003. godine i svrgavanjem Sadama Huseina, a na vrhuncu angažmana 2007. godine u zemlji je bilo više od 170.000 vojnika, prenosi Avaz.

Glavnina snaga povukla se 2011, ali su se vratile 2014. godine na poziv iračkih vlasti radi borbe protiv Islamske države (ISIL). Irak sada tvrdi da njegove bezbjednosne snage imaju kapacitete da samostalno održavaju stabilnost, dok će se saradnja sa SAD nastaviti kroz bilateralne odnose, obaveštajnu razmjenu i obuku.

Odlazak u trenutku visokih tenzija

Ovaj potez dolazi u trenutku povećanih regionalnih napetosti i učestalih napada na američke i kurdske objekte. Glavni izazov za Bagdad ostaje stavljanje svih naoružanih grupa i proiranskih paravojnih formacija pod državnu kontrolu.

Time se, 23 godine nakon invazije, zvanično zatvara jedno od najdužih i najkontroverznijih poglavlja američke vojne istorije na Bliskom istoku.