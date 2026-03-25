Iranci gađali američke snage u Iraku: Poginulo 6 osoba, više desetina povrijeđeno (Video)

Iranska vojska gađala je američke snage u Erbilu, ubijeno šest osoba.

Iranska vojska saopštila je da je projektilima zemlja-zemlja gađala američke snage smeštene na aerodromu u Erbilu, na sjeveru Iraka. Teheran je u utorak potvrdio da je izveo napad na američku bazu, izvestila je iranska službena novinska agencija IRNA pozivajući se na vojne izvore, prenosi Anadolu Agency.

Ubijeni borci Pešmerge

Iranska objava usledila je nakon što je Regionalna vlada Kurdistana (KRG) ranije istog dana saopštila da je u iranskom napadu balističkim projektilima na vojne položaje u Erbilu ubijeno šest boraca Pešmerge, a 30 ih je ranjeno.

Attacks against Southern(Bashur) Kurdistan continue!



As Iran's attacks on Erbil continue, a drone was shot down.pic.twitter.com/tJTCuWeOec — إبو riah (@_3buR1ah)March 24, 2026

Nečirvan Barzani, čelnik KRG-a, osudio je iranski napad, nazivajući ga "neprijateljskim činom". Do porasta neprijateljstava došlo je nakon američkih i izraelskih napada na Iran koji su počeli 28. februara. Teheran je od tada uzvratio ponovljenim napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael i zalivske zemlje u kojima se nalaze američki vojni resursi.