logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iran je pristao da to neće nikada imati": Tramp otkrio velike vijesti o ratu na Bliskom istoku

"Iran je pristao da to neće nikada imati": Tramp otkrio velike vijesti o ratu na Bliskom istoku

Autor Haris Krhalić
0

Tramp saopštio da je Iran pristao da nikada ne razvije nuklearno oružje.

Iran pristao da neće praviti imati nuklearno oružje Izvor: Kaua209/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariju Bijele kuće u Vašingtonu kada je saopštio važnu vijest povodom rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Izjavio je da je Iran pristao da nikada nema nuklearno oružje, odnosno da ga neće nikada napraviti što je bio ključni uslov Trampa, javlja "Skaj Njuz".

"Iran je pristao na uslov da nikada neće imati nuklearno oružje. Iran razgovara sa nama i konačno su razumni. Mi smo već u pregovorima. Džared Kušner i Stiv Vitkof to rade. Druga strana (Iran) želi dogovor. Ko ne bi hteo da ste na njihovom mestu? Nemaju mornaricu, vazduhoplovne snage, komunikacionu mrežu... Nemaju ni projektile niti protivavionske rakete. Možete li da navedete neku stvar koju nisu izgubili? Ili jednu stvar koja im dobro ide? Možemo da radimo šta god želimo kod Teherana", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Tagovi

Iran SAD Donald Tramp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

